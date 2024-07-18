“邻里帮帮团” 互助传温暖

夏日，在江西省宜春市万载县茭湖乡上峰村的茶园里，一垄垄茶树随山势蜿蜒，宛若涌动的碧浪。

“我手上拿的茶叶就产自这片有机茶园。一袋半斤，欢迎大家在直播间下单……”行垄间、手机前，村民胡克丰声音洪亮地介绍着新制的茶叶。“今天人气旺，一共卖了60多包。”近1个小时直播下来，胡克丰额头上早已冒出细密的汗珠，但言语间仍难掩激动。

直播带货这么尽心，却并非为了自家的生意。

原来，胡克丰是上峰村“邻里帮帮团”的队长，为了帮助村民们拓宽茶叶销路，就率先尝试起了直播带货。

“免费帮忙，不收钱的。”胡克丰一说话，脸上就挂着笑。62岁的他爱琢磨、肯学习，直播上手很快，邻里竞相请他帮忙带货。

2022年，胡克丰发起成立上峰村“邻里帮帮团”，常态化开展帮扶活动。“从身边的小事做起，只要村民有需要，我们就会伸出援手，不求回报。”他说。

82岁的魏甲凤老人是胡克丰的邻居，一说起胡克丰，老人就很感动：“我老伴10多年前去世了，儿子又体弱多病。我年纪大了，现在基本每个星期都要去村里诊所、每个月都要去乡卫生院。每次都是克丰开车接送我，没有他帮忙，不知会多麻烦！”

平时，“邻里帮帮团”会提前做好摸排工作：邻居们哪方面存在困难、哪些老人身体不好；帮帮团成员中谁有车、各自擅长做什么……提前了解心中有数，邻居有需要时就能及时帮扶。

村里有70多名孩子在13公里外的学校上学，其中20多名孩子的家人不方便接送，还有很多老人经常要到乡里或县城看病买药，“邻里帮帮团”就排好班，安排专人接送；遇上村民突发疾病、山林起火等，他们会第一时间把消息发在微信群里，并就近安排成员前去帮助解决问题。

此外，“邻里帮帮团”还通过组织团队成员学习农业等方面的知识，不断上新帮扶服务。去年，“邻里帮帮团”指导村里的茶叶种植户学习了茶园管理的科学方法，全村茶叶总产量提升了近30%。今年以来，“邻里帮帮团”除了通过直播带货帮着大家拓展茶叶销路，还在琢磨如何推广村里的高山有机茶品牌，进一步提高茶叶附加值。

“邻里帮帮团”的善举，村民们看在眼里、记在心里，爱心和善意不是单向流动，而是形成了互帮互助的循环。“‘邻里帮帮团’成立两年来，团队成员从25人增加到488人，上峰村崇德向善、互帮互助的氛围越来越浓厚。”上峰村党支部书记蓝平红说。

《 人民日报 》（ 2024年07月18日 04 版）