老城区，持续更新精准服务民生

河南省郑州市，1300万余人在这里工作生活。郑州市的地下管网超过2万公里，这些管网犹如城市的毛细血管，一刻不停地维系着这座特大城市的运行。其中，不少管网始建于上世纪50年代。

2022年1月，郑州市出台《郑州市老旧管网改造提升工作实施方案》，明确用两到三年时间，对运行时间过长、老旧腐蚀、存在安全隐患的城市管网进行改造。

截至目前，郑州市累计推进燃气、供水、供暖和排水等四类管道“四管同改”878公里，兼顾工程效率和便民利民，为超大特大城市推进城市管网改造积累了经验。

改什么

借助信息技术、建成智慧系统，实现管网数据可视化

在郑州市老旧管网改造提升工作中，供水管道的改造主要由郑州水务集团负责。

“改造管网听起来好像不难，无非是挖开路、换管子、再填上。”郑州水务集团副总工程师苏喆说，“但真正的问题是，在哪里挖开？换哪根管子？”

在超大特大城市，这个难题尤为明显。

据介绍，郑州市城区供水管道长度为7000多公里，其中管道最粗处直径4米，可以通过一辆卡车，最细的地方人连腿都伸不进去。供水管道纵横交错，联结成网，大部分埋在地下。苏喆感慨：“我们常说，蚂蚁进去都会迷路，在错综复杂的管网中找出老旧管网，谈何容易？”

好在，地理信息系统发挥了重要作用。

滑动鼠标，郑州水务集团智慧水务调度中心大屏上，一张覆盖郑州市区的供水管网图逐渐清晰；轻点图中的一处管道，图像放大，并显示该处管道的使用时间、材质、供水能力、服务范围等信息。

据介绍，郑州水务集团从2004年开始构建郑州市水务地理信息系统。集团对原有管网图纸核实并实地探查，实现了管网数据可视化、数字化，又逐步建立起漏损控制管理系统、管网在线监测系统等。

“20年来，我们不断完善系统，已经涵盖郑州市全部供水管道。按照市政府管网改造实施方案规定的年限、材质等标准，我们在智慧水务系统上排查一遍，就能锁定大部分需要改造的供水管道。”苏喆说。

“在郑州市，水务、燃气和热力部门已基本建成智慧管网系统。”郑州市城市管理局党组书记、局长杜建强说，“这些系统已经成为城市市政管网日常管理改造必不可少的信息基础设施，为城市管网的持续更新提供数据支撑。”

据悉，在前期摸排过程中，郑州市有关单位对地下管网进行了全面排查，共摸排出需要改造的燃气管道665.97公里、供水管道264公里、供热管道233公里以及排水管道约70公里。

怎么改

取得群众支持、政企紧密配合，提高决策和施工效率

老旧管网改造涉及的部门多、层级多，影响的群众多、企业多，如何促使各方紧密配合，提高改造效率？

老旧管网改造工程开始后，一场别开生面的展览在郑州市金水区红旗路51号院举行。

只见一根1米多长、使用了32年、小臂粗细的燃气管道一头被封堵，另一头灌入自来水，管道上有三四处肉眼看不到的小孔冒出了水花。

“如果这样的管道不及时改造，燃气就会不断泄漏。管道埋在地下，若是燃气聚集，就容易爆炸。”郑州华润燃气股份有限公司管网运行部副经理张振宁向居民讲解。

改造燃气管道，需要挖开路面，还要中断燃气供应，容易引起居民不满，进而影响改造进度。郑州市、区两级城管局密切联动，宣传普及安全知识，帮助居民认识管道改造的必要性和迫切性。

“治理城市是为了服务人民，没有人民群众的理解、支持，就做不好管网改造这样涉及面广的城市治理工作。”郑州市城管局宣传教育处处长王冰说，《郑州市老旧管网改造提升工作实施方案》中单独有一章节，专门强调了宣传、动员群众的重要性。

不仅要取得群众支持，为提高决策、审批和施工效率，郑州市还形成了老旧管网改造的联席会议制度。

“改造涉及城管、规划、交管等多个部门，区级政府、街道办事处等多个层级，以及不同的施工企业。”郑州市副市长王鸿勋介绍，老旧管网改造联席会议制度由市政府主导，各有关部门、单位参与，定期召开联席会议，有问题现场说，形成决策后，各部门配合执行。“以市城管局牵头，我们还做了一个线上联合审批系统，把管网改造的最短审批时限压缩到一天。”王鸿勋说。

在具体实施过程中，从市级到区级，再到办事处和沟槽开挖施工队，不断强化信息沟通。“特别是管道安装队和街道的土方施工队间，磨合形成‘开挖一段、验收一段、铺设一段、回填一段’的施工方法。我们有时候还会连夜开挖、跟进铺管、当晚回填，不影响第二天路面通行。”张振宁说。

据介绍，群众理解支持，政企联动配合，组织保障有力，郑州老旧管网“四管同改”预计今年底将完成全部原定计划。

为谁改

创新施工方法、参考城市规划，最大程度便民利民

冬季正是供热管道服务繁忙之时，但在冬季进行健康路（黄河路—优胜南路）供热管网改造，却得到了郑州市民的认可，这是怎么回事？

“我们能保证8小时内完成新老供热管网的切换。”为进行健康路（黄河路—优胜南路）供热管网改造，郑州市举行了一次跨部门联席会议。郑州热力集团有限公司管网运行维护公司副经理刘俊峰作为施工企业方的代表，从技术角度论证了冬季改造的可行性。

为什么要主动增加难度，在冬季供暖期改造管道？原来，健康路是郑州市著名夜市街区，旺季时有上千家门店和摊位同时营业。

“传统观念上，我们当然可以选择非供暖季进行改造。但冬季是夜市淡季，选择这个时间是为了把对商户和消费者的影响降到最低，最大程度便民利民。”杜建强解释。

经市政府批准后，郑州热力集团与各部门密切配合，选新线、埋新道，填埋一段，恢复一段。仅用20天，就更新铺设完成这段870米长的供热管网。

“工程最后一天，我们利用大多数市民上班不在家的8小时，迅速完成新老管网端口切换，将管道直径从250毫米提高到300毫米，最大热流量提高了两倍多。晚上居民回到家里，不仅供暖没受影响，很多人还感觉家里更暖和了！”刘俊峰说。

不拘泥于传统思维，因地制宜选择管网改造方式，是践行人民城市理念的写照。健康路（黄河路—优胜南路）供热管网改造作为郑州市老旧管网改造工程的先期探索，也为后续大面积改造积累了经验。

为最大限度降低老旧管网改造对市民的影响，郑州市不断探索新的施工方法。

在文化宫路排水管网改造现场，围挡不大，在道路两侧留出了足够车辆、行人通过的通道。每到道路交叉口，围挡就会终止，并在下一段道路设立新的围挡。

“文化宫路这短短的1.2公里，途经11个小区、学校和机关单位，特别是很多小区较小，两个门都在这条路上。围挡若太大，会给居民出行造成困难。”郑州市市政设施事务中心工程管理科科长刘坤说，“所以，我们选择缩小施工场地，两侧留出足够空间给居民出行；同时，为了不阻断交通，我们增加了围挡数量，以避开岔路口。”

郑州市还制定了《城市综合隐患管线现状分布图》和施工手册，将待改造的燃气、热力、供水、排水管道四图合一，结合既有的老旧小区改造、市政道路维修改造等项目和居民出行规律，统筹推进改造。

“老旧管网改造是一个长期性、连续不断的工作，一次集中改造，如何尽量长时间受益？”王鸿勋说，“这次改造时，郑州市对改造点位的安排，对管道材质、口径、布局的选取，都参考了接下来10到30年的城市规划，为城市未来建设提档升级持续提供助力。”

本期统筹：张佳莹

《 人民日报 》（ 2024年07月18日 04 版）