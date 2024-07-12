小暑时节该喝什么茶饮？
问：小暑时节该喝什么茶饮？
答：（1）菊花枸杞茶
做法：菊花10g，枸杞10g，现泡现饮
作用：清暑止渴、清凉解毒。
适用人群：对于经常熬夜，眼干眼涩，经常应酬的群体特别适合，可适当配点枸杞，每天一杯赶走疲劳。
（2）金银花茶
做法：金银花10g，沸水冲泡
作用：清暑解渴，清热除烦，适合小暑烦热的天气。
适用人群：有热邪人群、湿热体质人群、上火人群、气血亏虚人群、肝火旺盛人群喝。但需要注意的是，金银花不宜过量饮用，以免引起腹痛、腹泻等不适症状。
（3）绿豆酸梅茶
做法：绿豆100克，酸梅30克，用水煎，加入适量的糖，等待凉茶喝。
作用：清凉解毒、生津止渴的作用。
适用人群：暑热烦渴，口舌干燥，舌红少苔之人。
（4）消暑解毒茶
做法：金银花、连翘、新鲜竹叶各10克，煎水代茶
作用：具有清热解毒的效果。
适用人群：平素阳气旺盛或热毒炽盛之人，多见于恶热，口渴欲饮，心烦，小便短黄或牙龈肿痛，口舌生疮等热性症状。
（5）消暑祛湿茶
做法：金银花、绿豆衣各10克、薄荷6克、煎水代茶
作用：具有消暑利湿生津的效果。
适用人群：感受暑湿热邪，出现烦热口渴、小便黄、大便黄臭不成型、舌质红、舌苔黄厚腻等症者。
（6）清心解暑茶
做法：取新鲜竹叶心、莲子心、麦冬、新鲜佩兰各6克，煎水代茶凉饮
作用：具有解暑、健脾胃、帮助消化的效果。
适用人群：感受暑热、小便黄赤不畅、口渴心烦等人。
——《个人健康手册（二十四节气·小暑篇）》
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