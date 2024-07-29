健康“医”点通
三伏天如何养生？这6个“最佳”要知道
人民网记者 闫妍
2024年07月29日14:07 来源：人民网
俗话说，最热不过三伏天。三伏天是一年中气温最高，且潮湿闷热的日子。那么，此时该如何养生呢？河南中医药大学第一附属医院副主任医师杜明瑞在接受人民网记者采访时表示，三伏天养生，可以从以下6个“最佳”入手。
海报制作：实习生李思妍
(责编：郭思邈、吕骞)
人民网记者 闫妍
俗话说，最热不过三伏天。三伏天是一年中气温最高，且潮湿闷热的日子。那么，此时该如何养生呢？河南中医药大学第一附属医院副主任医师杜明瑞在接受人民网记者采访时表示，三伏天养生，可以从以下6个“最佳”入手。
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