问：小暑时节，如何用食疗方拔湿毒？

答：可以试用下面药膳：

（1）苦瓜排骨汤

做法：苦瓜500克，排骨400克，葱段、姜片、绍酒、盐、味精适量。将苦瓜去瓜蒂、去瓤，切成块；排骨洗净切小块。锅中加清水适量，烧开，放入排骨煮去血沫，捞出洗净。锅上火，放入排骨、清水，用大火烧开，撇去浮沫后放入葱段、姜片、绍酒，改用小火烧至排骨熟烂，再加入苦瓜同煮约10分钟，加盐、味精调味即可。

作用：苦瓜有清热解毒，明目，补气益精，止渴消暑的功效。苦瓜排骨汤气味苦甘、清润，具清暑除热、明目解毒的功效，是夏季清热降火佳品。

适用人群：容易上火或者体内有热毒之人。

（2）绿豆海带汤

做法：绿豆300克、海带20克、薏仁10克、陈皮1块、冰糖。绿豆（浸泡一晚上）、

薏仁（浸泡2小时）、海带、陈皮（浸泡半小时）都浸泡好锅里放进适量的清水；再倒进绿豆、薏仁一同煲；陈皮去掉白色层。绿豆、薏仁煲至1小时左右加进海带和陈皮一同煲；绿豆、薏仁煲至软烂。最后加上适量的冰糖即可。

作用：清凉解热，解毒祛湿。

适用人群：湿疹、皮肤瘙痒的人群。

（3）冬瓜汤

做法：冬瓜、葱花、姜米、盐、食用油。冬瓜洗净切片备用。姜米和葱花入冷水烧开，放入冬瓜片；大火烧开，转小火焖煮2分钟。调入食盐，撒上葱花，即可出锅。

作用：冬瓜性寒味甘，清热生津，僻暑除烦。维生素C较多，且钾盐含量高，钠盐含量较低。

适用人群：高血压、肾脏病、浮肿病等患者食之，可达到消肿而不伤正气的作用。

（4）木棉花薏米猪骨汤

做法：木棉花50克、薏米20克、扁豆30克、猪骨500克、陈皮1角、蜜枣2粒、姜3片。各物洗净，猪骨斩块汆水捞起；把适量的水倒入瓦煲，煮开后放以上材料煲2小时左右，下盐调味。

作用：木棉花有清热利尿、解毒祛暑和止血的功效。薏米性味甘淡微寒，有利水消肿、健脾去湿、舒筋除痹、清热排脓等功效，为常用的利水渗湿药。

适用人群：适于暑湿内困，胸闷，胃口差，尿赤者。

（5）老黄瓜扁豆赤小豆排骨汤

做法：老黄瓜一个，扁豆、赤小豆各一两，排骨一条，陈皮一小块，生姜两片。老黄瓜洗净连皮切成大件，保留瓜瓤瓜仁；扁豆和赤小豆洗净后用清水浸泡半小时，陈皮用清水泡软，刮去白瓤；排骨洗净切块，汆水捞起;适量清水倒入瓦煲烧开，放入所有材料煮沸，转文火煲一个半小时，下盐调味饮用。

作用：老黄瓜清热解渴利尿。赤小豆利小便去水肿，除烦热，止渴，解酒湿等。扁豆可健脾和中，除湿热。排骨补气益血，增加钙质。

适用人群：吸烟饮酒过多、经常熬夜引起的咽痛口干、心烦尿少之人。

——《个人健康手册（二十四节气·小暑篇）》

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