问：冬病夏治，小暑时节适宜对哪些疾病进行调养？

答：冬病夏治最常用于呼吸系统疾病，如慢性支气管炎、支气管哮喘、肺气肿、慢性阻塞性肺疾病、过敏性鼻炎等。此外，其他因风寒湿邪而致的疾患也适合冬病夏治，如慢性胃炎、慢性腹泻、慢性肠炎、胃肠功能紊乱等脾胃虚寒性疾病，以及风湿与类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、颈椎病、肩周炎、网球肘、腰肌劳损、坐骨神经痛、膝关节炎等虚寒性疾病。

这些疾病在冬季容易加重，通过夏季的治疗，可以增强机体的阳气，加强卫外功能，从而达到减轻或消除冬季症状的目的。治疗方：1.穴位贴敷：采用具有温通功效的中药组方制成贴敷药物，在三伏天贴敷于特定穴位。2.针刺：通过经络、腧穴的传导作用，选择相应的穴位，应用具有温经散寒、补虚助阳的针法来调理和治疗全身疾病。3.艾灸：以艾叶为原料，做成艾绒、艾炷和艾条，用艾绒或其他药物放置体表的腧穴或疼痛处烧灼、温熨，以温通经脉、调和气血、协调阴阳、扶正祛邪。4.刮痧和拔火罐：刺激经络穴位，改善局部微循环，起到疏通经络、舒筋理气、祛风散寒的作用。

——《个人健康手册（二十四节气·小暑篇）》

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