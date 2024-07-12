问：小暑节气，中暑有哪些症状？如何避免？

答：中暑的常见临床表现分为三个方面：

1.先兆中暑：体温正常或升高，但升高幅度不大。出现出汗、口渴、头晕、眼花、胸闷、心悸、恶心等症状。

2.轻度中暑：面色潮红、皮肤灼热。体温升高，体温可达38℃以上。胸闷、心悸加剧，并伴有恶心、呕吐、面色苍白、四肢皮肤湿冷、多汗、血压下降等症状。

3.重度中暑：除轻度中暑症状外，还伴有高热，体温可达40℃以上。可能出现痉挛、晕厥和昏迷。

为了避免中暑，可以采取以下措施：

1.注意补水：老年人或从事户外活动的人群，在夏季每天应保持足够的饮水量，约1000~1500毫升，出汗多时应酌情增加。可以适当补充盐水，以弥补人体因出汗而失去的盐分。

2.防晒工作：避免在中午阳光最强烈的时候进行户外活动，如需外出，应做好防晒准备，如携带遮阳伞、太阳帽、太阳镜等。涂抹防晒霜，并尽量选择PH值较高的防晒霜。

3.穿着宽松衣物：选择宽松、透气的衣物，以利于皮肤散热和汗液蒸发。

4.饮食调整：多吃蔬菜水果，如冬瓜、西瓜、苦瓜等，补充足够的蛋白质，如鱼类、蛋类和豆类等。避免过度贪凉，不要过多食用冷饮或冰淇淋等。

对于体质虚弱的人群，如老年人、儿童和婴幼儿等，应尽量减少室外活动，避免长时间在高温环境或烈日下活动。外出时，可携带一些防暑降温的药物，以备不时之需。

——《个人健康手册（二十四节气·小暑篇）》

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