问：夏季是皮肤病高发期，该如何避免中招？

答：1.避免长时间暴露在阳光下。外出时使用遮阳帽、遮阳伞、防晒衣等物理防晒方法，同时可涂抹防晒霜，确保皮肤得到充分的保护，尽量避免在上午10点到下午4点之间长时间暴露在阳光下。

2.保持皮肤清洁和干燥。定期洗澡以保持皮肤清洁，去除身上的污垢和汗水，选择温和的肥皂和沐浴露，避免使用过度刺激或碱性的产品，以免对皮肤造成不必要的刺激。

3.避免穿着紧身衣服和合成材料衣物。选择棉质或其他透气性良好的衣物，以促进皮肤的散热和呼吸。避免穿着紧身衣物，以减少皮肤与衣物的摩擦和刺激。

4.注意个人卫生和防蚊措施。经常打扫家中卫生，保持居住环境的干净整洁，避免细菌、真菌等病原体的滋生。使用蚊香、蚊帐等防蚊产品，减少被蚊虫叮咬的可能性。在蚊虫多的地方或晚上外出时，尽量穿长袖长裤以减少暴露的皮肤面积。

5.增强皮肤抗病能力。避免熬夜、过度劳累等不良生活习惯，保持充足的睡眠和适当的运动，有助于增强身体的免疫力和皮肤的抵抗力。使用适合自己肤质的护肤品，可以增强皮肤的屏障功能和自我修复能力。

——《个人健康手册（二十四节气·小暑篇）》

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