问：小暑时节，该如何养心？

答：1.平心静气：夏季炎热，人们容易烦躁不安，应该根据季节与五脏的对应关系，养护好心脏。中医认为，平心静气可以舒缓紧张的情绪，使心情舒畅、气血和缓。既有助于心脏机能的旺盛，也符合“春夏养阳”的原则。

2.饮食调理：多吃解暑、健脾的食物，如荷叶、莲子、薏苡仁等，这些食材可以煲汤或煮粥。瓜果类含水量高，夏天易出汗，不仅能补充消耗掉的水分，还可以补充维生素，但脾胃虚寒的人群要注意适量。红色食物最适宜养心，如红豆富含铁质，利水消肿，有行气补血之功效。

3.作息规律：建议23点前入睡，晨练不要太早，以免影响休息。同时，也要注意午休，半小时左右即可，保持精力充沛。起床、蹲坐起立时不要着急，最好能够活动一下四肢，然后慢慢起身，以避免血压波动带来的不适。

4.避免贪凉：小暑时节气候闷热，脾胃功能减弱，加上贪食生冷食物，容易出现吐泻、消化不良等不适。因此，饮食上不能贪凉。

5.适度运动：运动最好选在早上和晚上，晨练不宜过早，运动可以促进血液循环，缓解暑湿、暑热。

6.疏通经络：睡前用手指梳头3～5次，每次不少于3～5分钟。中医认为，梳头“拿五经”可以刺激头部的穴位，起到疏通经络，调节神经功能，预防失眠、眩晕、心悸等作用。

——《个人健康手册（二十四节气·小暑篇）》

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