问：小暑时节，该如何缓解犯困？

答：1.调整生活作息，睡好子午觉：根据中医养生理论，小暑时节应保证充足的睡眠，尤其是要睡好“子午觉”。即晚上11点前入睡，中午11点至下午1点之间进行适当的午休，休息约30分钟即可。这样有助于养阴养阳，提高下午的工作效率。

2.饮食调理。清淡为主，避免油腻和辛辣食物，多吃绿豆、冬瓜、西瓜等具有清热解暑功效的食物。此外，可以适当增加一些富含维生素的水果和蔬菜，如柠檬、柑橘类水果等，有助于提神醒脑。

3.补充水分。夏季人体容易出汗，导致体内水分流失，建议每天饮用足够的水，也可以适当饮用一些具有清热解暑作用的茶饮，如绿茶、菊花茶等。

4.日常养生技巧。①指尖轻敲：头昏眼花时，可以用手指头尖端轻轻拍（敲）打头部，先敲头顶部位，再将后脑勺分为左右两区，轻轻拍打。这样有助于提神醒脑，缓解疲劳。②嗅闻精油：当空气沉闷使人感到头脑昏沉时，可以闻一闻树叶类的精油或具冷冽气味的樟脑、迷迭香精油等，有助于提神醒脑。③伸懒腰：伸懒腰是一种放松身体和活动筋骨的锻炼方式，有助于让大脑得到充足的营养，缓解疲劳，提振精神。④打哈欠时张大嘴：夏季当人处于非常疲劳状态时，大脑会处于一个缺氧状态，为了吸入更多氧气，人们就会猛打哈欠。当打哈欠时，将嘴巴张大一点，这样能够吸入更多的氧气，让大脑得到充足的氧气保持活跃状态。

——《个人健康手册（二十四节气·小暑篇）》

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