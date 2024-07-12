问：小暑养生，衣食住行有哪些注意事项？

答：小暑养生穿衣要舒适，选面料是第一要素。手感光滑并且薄而轻穿起来才舒适，这就要求面料要有“四性”：吸湿性、散热性、透气性、柔软性。穿衣服第二要素是色彩，以轻淡色和冷色调为宜。第三是服装款式，以宽松舒适为好，衣服要通风透凉，有利散热。夏季天热，暴露的身体部位比其他季节要多，因此穿衣既要安全舒适，又要注意礼仪风度，有七个方面要注意：一是短衣短裤要有度；二是衣服太紧伤皮肤；三是露脐敞臂防受凉；四是内衣不宜用化纤；五是出门可戴太阳镜；六是饰品物件常擦洗；七是化妆别太浓。要穿出自己的个性、品位和风度。

小暑切忌暴饮暴食，控好“量”是非常重要的事。小暑可适量多吃西红柿、猕猴桃、草莓等富含维生素A和维生素C的新鲜蔬菜水果，为人体提供营养物质。此外，小暑可适量多吃苦味菜，包括苦瓜、苦菜、莴笋、枸杞苗等。夏天可适量多吃瓜，瓜类属富水蔬菜，瓜中的水有多种营养成分，但高血糖的人群需注意控制量。此外，夏季要多喝白开水。

小暑的特点是日照时间长，本着“天人合一”的观念，人们的起居和休息时间都应做一些相应调整，以与暑热相适应。小暑睡眠要讲质量，建议在22点至23点就寝，早上6点半到7点起床；午饭后可进行半小时午睡，就能保持充足睡眠。心情愉悦，气机畅疏，血脉和利，可提高对外界气候变化的能力。

除保证睡眠质量外，小暑“住”和“行”，还要注意以下几点：1.在身上有汗时,不要立即用凉水洗澡。2.在天气特别热时，不要光脊梁。3.小暑出门在外，天晴也带伞，阵雨难预测。4.空调房间，应定时通风换气，室内外温差不要太大。5.不要露宿，不要有“穿堂风”，避免夜里着凉伤风感冒。

——《个人健康手册（二十四节气·小暑篇）》

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