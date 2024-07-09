中国营养学会发布《中国营养素度量模型科学报告》

2024年7月8日，中国营养学会在北京组织召开中国营养素度量模型科学发布会，并发布了《中国营养素度量模型科学报告》（以下简称NP模型报告）。本次会议汇聚了来自国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局、国务院妇女儿童工作委员会、中国疾控中心营养与健康所、国家食品安全风险评估中心、上海市卫健委、北京青少年法律援助与研究中心、中国广告协会，营养相关专业机构、医院、学会、高校、媒体等代表，共计200余人出席了会议。此外，国际组织包括联合国儿童基金会等的代表也出席了本次盛会，共同探讨营养素度量模型的最新研究进展和应用。

科学报告会首先由中国营养学会杨月欣理事长致欢迎辞。她对与会的领导、专家、媒体记者及国际组织代表表示热烈欢迎和感谢，并强调了此次发布的中国营养素度量模型在规范“高盐、高脂、高糖”等食品向儿童的营销、推动健康饮食政策落实方面的重要性。随后，国家卫生健康委食品司三级调研员董静宇和联合国儿童基金会驻华副代表毕曼达（Amanda Bissex）分别致辞，表示期待本次会议能为相关政策制定提供科学依据，推动健康中国战略的进一步落实。

联合国儿童基金会驻华办事处健康与营养处处长石艾黎（Ali Shirazi）博士就营养素度量法（Nutrient Profiling）在国际上的定义，以及全球多个国家依照营养素度量法所开发的不同NP模型的概况及其应用进行了简要介绍。

中国营养学会秘书长韩军花教授介绍了中国的NP模型的科学开发过程以及开发目标。韩军花教授在报告中指出，在当前健康中国建设的关键时期，不合理的饮食模式已成为影响我国居民健康的突出问题。全球疾病负担研究结果显示，高钠、高脂肪、高糖食品摄入过多和全谷物及新鲜蔬菜水果摄入不足，已成为中国居民饮食的主要风险因素。尤其是儿童和青少年肥胖率显著上升已成为重要公共卫生问题。为落实《未成年人保护法》，促进儿童健康，有必要制定适合中国的营养素度量模型。为此，中国营养学会和中国疾病预防控制中心联合国内外营养专业机构，历经三年努力，构建了中国营养素度量模型，旨在规范不健康食品对儿童的营销。

会议还邀请了新加坡营养与饮食协会的主席Kalpana Bhaskaran教授，以及来自上海卫健委食品安全标准与监测评估处的徐奕丽处长分享了国际和国内在食品正面标签方面的创新探索。

在之后的访谈环节，中国营养学会杨晓光副理事长、联合国儿童基金会驻华办事处儿童发展处营养专家常素英教授、上海市疾控中心营养健康科臧嘉捷主任、中国疾病预防控制中心营养健康所高超副研究员、卫健策略主任曹瑛女士出席并回答了现场媒体的提问。访谈由中国疾病预防控制中心营养与健康所王竹教授主持，与会专家分别围绕NP模型国际现况、中国NP模型开发的重要性、NP模型的制定方法等进行了剖析和介绍。

之后的嘉宾点评环节，国家市场监管总局食品生产安全监督管理司原司长马纯良、国家食品安全风险评估中心纪委书记徐娇，北京青少年法律援助与研究中心、中国广告协会等的代表对NP模型的工作给与了充分肯定，并对其重要作用、未来应用建议等发表了观点。

最后，中国营养学会理事长杨月欣对会议进行了总结，并呼吁社会各界共同关注和支持中国营养素度量模型的推广和应用。她强调，营养素度量模型的实施将推动相关政策的落地，为改善我国居民，特别是儿童和青少年的饮食健康，做出更大贡献。杨月欣理事长表示：“我们相信，在各方的共同努力下，NP模型将为我国居民的健康生活提供有力保障，助力健康中国战略的顺利实施。我们呼吁社会各界积极参与营养健康的宣传和实践，共同为建设健康中国、实现全民健康目标，为中国的儿童营造健康的饮食环境而努力。”