走进维他奶东莞工厂 解码“智能制造”+“绿色制造”

如今，智能制造已经成为传统产业优化升级、新兴产业培育壮大的重要引擎。工业和信息化部、国家发展改革委等八部门联合印发的《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》提出，到2027年，传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平要明显提升，有效支撑制造业比重保持基本稳定，在全球产业分工中的地位和竞争力进一步巩固增强。近日，人民优选走进维他奶东莞工厂进行调研，感受“智能”+“绿色”助力制造业智能升级。

广东省东莞市常平镇，一座现代化工厂引人注目。2018年10月，维他奶东莞工厂奠基仪式在这里举行。而今，这座集自动化、智能化、信息化于一体的现代化制造工厂，不仅是维他奶国际集团在中国内地规模最大的工厂，也成为当地推动产业结构优化升级的一张“名片”。

走进维他奶东莞工厂，很难想象这座占地约150亩的“生产基地”，却只需要200余名员工，就能满足日常生产所需。而其中的“奥秘”，就在于高度集成的“智能化”产线和智慧“大脑”。在巨大的中央控制显示屏上，各种生产数据清晰呈现，几名技术人员正在后台忙碌工作，自动巡航小车满载物料穿梭自如，空中悬挂供料系统将原材料精准投送到产线各个环节，一排排橙色机械臂将传送带递来的纸箱自动码垛好，车间内只能听见“唰唰”的设备运转声……置身其间，颇具科幻感的“智”造场景扑面而来。

“维他奶东莞工厂占地约10万平方米，在遵循工业建筑尺度感的同时，将实用性、智能化和流线组织作为设计的关键驱动因素，不仅避免了人员失误，还增加了产品质量的可靠性和可追溯性。”维他奶东莞工厂总经理郑煜明介绍说，厂内共有8条利乐包线，1条PET生产线，全厂使用数字化管理系统，产品入库使用自动巡航小车，产品存储使用仓库管理系统和仓库控制系统，发货环节使用智慧园区管理系统，配送环节使用运输管理系统，各系统之间无缝对接。

以自动化成品仓库为例，仓库管理系统根据生产任务和销售订单，自动生成相应的入库、上架、拣配、出库等指令，之后由仓库控制系统执行。据了解，自动化成品仓库入库和出库流量每天能达到数十万箱。

维他奶前瞻部署企业发展战略，不仅在智能化生产和品质提升上持续发力，更在碳减排和绿色制造方面走在了行业前列。前不久，国家工业和信息化部公布了2023年度绿色制造名单，维他奶东莞工厂、武汉工厂入选，荣获“国家级绿色工厂”称号。

据了解，维他奶东莞工厂在规划之初就采用“应绿尽绿”的设计理念，例如选用浅色系屋顶彩钢板减少热量吸收以降低厂房空调能耗、在厂房建筑采用保温材料并在建材中使用超过30%的回收材料……此外，东莞工厂里还有由6层复合结构纸盒碾碎挤压而成的环保座椅，这种特殊的肌理仿佛提醒着每一位使用者它原本的材质，以及背后传递的可持续再生环保理念。

“维他奶一直将可持续发展视为企业的根本之源。”维他奶中国内地行政总裁王栋说，早在2015年，维他奶就确立了“双轨”可持续发展框架，即“生产适当的产品”“采用适当的生产方法”。一方面，开发各类植物为本、营养丰富的产品，满足消费者的健康饮食需求；另一方面，优化生产工艺，探索清洁能源方案，高效利用燃料和电力，进行水的回收再利用，以可持续的方式生产与经营。