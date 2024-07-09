眼前有黑影遮挡？需警惕视网膜脱离

职场精英周先生是高度近视，常年佩戴眼镜。最近几天，他突然感觉右眼下方有闪光，伴有小黑点飘动。第二天不仅没有好转，黑点反而更大了，还出现大片黑影。他马上去了眼科急诊，医生检查后告诉他，这是视网膜脱离，需要尽快手术保住视力。

突然出现眼前黑影飘动增加、视力迅速下降、看东西好像缺了一块……如果你的眼睛有这些变化，要小心可能发生视网膜脱离！那么，视网膜脱离到底是眼睛的哪个位置出了问题？哪些人容易发生视网膜脱离？视网膜脱离到底会不会失明？

视网膜脱离是眼睛的哪里坏了？

人类视网膜由视网膜色素上皮层等10层结构组成。正常情况下，视网膜色素上皮层和其上的九层视网膜结构（简称：视网膜神经上皮层）之间紧密贴合在一起。

在某些致病因素下，比如出现了视网膜裂孔，那么视网膜色素上皮层和神经上皮层之间就会发生解剖分离，导致严重的视力下降、视物遮挡，出现这种情况就是视网膜脱离了。

如果把眼球比作照相机，视网膜就相当于照相机中的胶卷底片。视网膜脱离后，感光细胞无法接受光信号，因而会导致视力严重下降。视网膜脱离时可能伴随着出血，因此会感到眼前黑影飘动增加。视网膜脱离后，脱离区域无法感光，因此在视野的某个固定区域看起来就像被黑幕遮住了一样，无法看见东西。

哪些人是视网膜脱离的高危人群？

（1） 老年人，因为老年人易发生玻璃体后脱离。

（2） 发生过一只眼的视网膜脱离。

（3） 视网膜脱离的家族史。

（4） 高度近视：近视眼的眼轴变长，会使视网膜被拉伸变形变薄，更容易发生视网膜变性，出现视网膜裂孔，更容易发生视网膜脱离。

（5） 眼科手术史，如白内障手术患者、近视眼激光手术患者。

（6） 严重的眼外伤。

（7） 其他眼病：如眼部肿瘤、葡萄膜炎等。

（8） 其他全身疾病：糖尿病引起的视网膜病变等。

以上这些人都是视网膜脱离的高危人群，需要定期散瞳检查眼底，以早期发现隐患。

怎么知道自己视网膜脱离了？

（1） 眼前有明显增多的“飞蚊”飘动

（2） 眼前闪光感像闪电一样，一亮一亮的

（3） 眼前固定黑幕状遮挡不断发展伴视力急剧下降

因此，如果你突然出现视力下降、看东西有固定的黑影遮挡感、有闪光感，很可能是视网膜脱离的前兆，需要尽快去眼科查眼底。

发生视网膜脱离会失明吗？

视网膜脱离开始前，可能只是刚刚形成视网膜裂孔，不会整个视网膜完全脱离，所以并不会立刻失明。

但是，如果没有及时治疗，液化的玻璃体通过视网膜裂孔进入到视网膜下，将造成视网膜脱离，视网膜脱离区域会逐渐扩大，视网膜上越来越多的感光细胞无法正常接受视觉信号，并且随着时间的延长感光细胞出现细胞凋亡、细胞丢失，就会出现视力下降、眼前固定的黑影遮挡感不断扩大等症状。

视网膜脱离是眼科急重症，如果没有及时进行治疗，任由视网膜脱离的范围越来越大，时间越来越久，就有可能导致失明，甚至眼球萎缩。

到了医院，医生会查什么？

如果有可疑的视网膜脱离的症状，医生会给你进行散瞳查眼底。你的医生会给你的眼睛点上散瞳滴眼液，这种滴眼液可以将你的瞳孔散开，医生就可以通过特殊的设备直接看到你的视网膜，并对视网膜进行详细的检查。

如果在散瞳查眼底后，医生需要更多的眼部信息，你可能需要做眼部彩色多普勒超声检查或者OCT扫描。这些检查同样也是无痛的，可以帮助医生更好地评估视网膜情况。

发生视网膜脱离如何治疗？

目前治疗视网膜脱离的最佳手段就是尽快手术治疗。

手术方式包括：巩膜扣带术和玻璃体切除术。采用哪一种术式需要根据视网膜脱离的位置、范围、严重程度来做选择。

视网膜脱离手术后，视力能恢复到什么程度？

手术后患者的视力可能需要几个月才能改善，手术越及时恢复的越好。

如果视网膜脱离面积较小，没有影响视网膜中心的黄斑区，只要及时手术，视力一般预后较好，最好的可以恢复到原有水平；

如果出现大面积的视网膜脱离，且影响到黄斑区，即便及时手术后视网膜复位，仍有将近一半的患者最佳矫正视力不能超过0.5。

视网膜脱离能预防吗?

视网膜脱离虽然听起来很可怕，但仍是可以预防的。

（1） 对于高危人群，比如高度近视、老年人、眼内镜手术后、白内障术后、有眼部其他疾病的患者，需要定期进行全面的眼部检查，一旦发现视网膜出现裂孔，应立即治疗，避免发展到视网膜脱离；

（2） 日常避免头部剧烈晃动；

（3） 避免眼部受外力碰撞，在各类运动时可以佩戴护目镜进行防护；对于拳击、自由搏击、空手道、跳水等可能有外力直接击打到眼球的运动，这些运动员需要定期进行眼底检查；

（4） 一旦出现眼部各种不适症状，尤其是眼前黑影飘动增加或者闪光感增加，就要及时就医。

视网膜脱离会遗传吗?

目前没有发现与视网膜脱离相关的特定遗传基因。

但某些多基因遗传性疾病是可能引起视网膜脱离的，比如高度近视、糖尿病和某些遗传性眼部疾病等。

如果你属于视网膜脱离的高危人群，一定要在日常生活中爱护好自己的眼睛，定期进行眼底检查，如有异常及时治疗，远离视网膜脱离的威胁，保护好心灵的窗户！（作者系首都医科大学附属北京同仁医院眼科副主任医师）