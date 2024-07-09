免疫性血小板减少症治疗有了新策略

免疫性血小板减少症（ITP）是一种常见的自身免疫性出血性疾病。它以抗体介导的血小板破坏加速和生成受损为特征，是最常见的出血性疾病之一。7月7日记者获悉，中国医学科学院血液病医院（中国医学科学院血液学研究所）主任医师张磊、杨仁池团队，在国际上首次前瞻性评估了新型CD38单抗治疗ITP的安全性和疗效，并揭示CD38单抗治疗ITP的可能机制。相关研究论文在线发表于《新英格兰医学杂志》。

目前，ITP的一线疗法包括利用糖皮质激素和免疫球蛋白，利用血小板生成素受体激动剂、利妥昔单抗和脾切除是常用的二线治疗方案。由于疗效反应和持续时间具有异质性，仍有部分患者接受治疗后面临着严重出血、生活质量降低及死亡风险增加的情况。

CD38是一个定位于细胞膜上的糖蛋白，在人体多种组织中都有表达，其表达与多类疾病有关，包括艾滋病、自身免疫性疾病、Ⅱ型糖尿病、骨质疏松症和癌症等。近年来，以CD38为靶点的新型免疫治疗方法，在临床前模型和临床试验中得到验证。

CD38阳性长寿命浆细胞能持续产生致病性抗体，导致疾病复发或难治。CM313是一种新型抗CD38单克隆抗体，可通过靶向结合CD38分子，清除包括长寿命浆细胞在内的抗体分泌细胞。为了评估CD38单抗治疗ITP的安全性与疗效，研究共纳入22例ITP患者，入组患者接受每周一次的CM313治疗，共计8周，随后进入16周的观察随访期。

研究结果显示，95.5%的患者达到了主要疗效终点，即8周内连续2次血小板计数大于等于50×109/升，中位累积缓解持续时间为23周。

此外，研究探索了ITP患者经CD38单抗治疗后的外周血免疫状态改变，并利用ITP小鼠模型对脾脏中单核巨噬系统变化进行了观察。研究首次揭示，CD38单抗除了通过清除ITP患者体内抗体分泌细胞获得持续治疗反应外，还能抑制单核巨噬细胞系统介导的抗体依赖性细胞毒性，迅速提升血小板水平。

“本研究为ITP患者提供了一种具有应用前景的治疗新策略，有望使ITP及与其类似的自身免疫性疾病治疗模式发生革命性改变。”张磊说。