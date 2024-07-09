关于肿瘤治疗方法的这些传言可信吗

近年来，靶向治疗、免疫治疗等不断发展，医生获得了更多治疗肿瘤的新“武器”。同时，化疗、手术、活检等传统诊疗方法仍发挥着不可替代的作用。

长期以来，网络上一直流传着不少关于肿瘤治疗方法的传言。“做化疗反而会使癌症病情发展更快”“手术或活检会让癌细胞在体内扩散”“‘饥饿疗法’能抗癌”……这些说法让不少患者对目前普遍采用的癌症诊疗手段产生怀疑，从而轻信所谓的“偏方”。针对上述传言，记者采访了相关专家。

传言一：化疗会加速癌症发展

专家回应：规范合理应用化疗，能显著抑制癌细胞增长

化疗一直以来都是对抗恶性肿瘤的关键手段。近年来，一种颇具争议的观点声称，化疗不仅无法有效控制癌症，反而可能加速病情发展。

对此，天津医科大学肿瘤医院介入治疗科主任医师于海鹏说，规范、合理地应用化疗，能显著抑制癌细胞增长，延长患者生命，改善预后。

“由于癌细胞的增殖速度远超正常细胞，因此，化疗药物对癌细胞的杀伤力显著高于对正常细胞的影响。”于海鹏说。

现代医学一直致力于寻找减轻化疗副作用的方法。例如通过调整化疗药物的剂量和给药时间，可以有效降低对正常细胞的伤害；辅助使用生长因子和其他支持性治疗，可以帮助患者更好地应对化疗期间可能出现的贫血、感染等问题。

同时，随着精准医疗时代到来，化疗方案也在不断优化。如在基因检测指导下的个体化治疗，使医生能选择对患者最有效的化疗药物组合，进一步提高治疗的针对性，减少化疗产生的副作用。

于海鹏认为，目前化疗正朝着更加个性化、高效的方向发展，给患者带来更高的生存机会和更好的治疗体验。

传言二：手术或活检会促进癌细胞扩散

专家回应：多重预防措施使扩散影响微乎其微

手术和活检是两种重要的医疗手段，它们有助于明确诊断结果，是许多癌症患者治疗方案中的关键环节。然而有些人认为，手术或活检操作可能会促进癌细胞在体内扩散。对此，于海鹏说，多项研究表明，手术和活检对癌细胞扩散的影响微乎其微。

首先，癌症的转移并非由单一因素决定，而是涉及复杂的生物学过程，包括癌细胞从原发部位脱落、入侵周围组织、进入血液循环、在远处器官定植并生长。“即使在手术或活检过程中，极少量癌细胞有可能被释放进入血液循环，但绝大多数癌细胞会在循环中死亡。”于海鹏说。

其次，现代医学在手术和活检操作中采取了多重预防措施。比如在活检中精确引导，使用套管针，以最大限度降低肿瘤扩散、转移的风险。“对于局限性肿瘤，手术切除往往是根治性治疗的首选。这会显著提升患者长期生存的机会。”于海鹏介绍，任何医疗操作都有其风险与收益的权衡。在决定是否进行手术或活检时，医生会综合考虑患者的具体情况是否合适，包括癌症的类型、分期、患者的整体健康状况以及预期的治疗效果。

传言三：“饥饿疗法”能抗癌

专家回应：限制营养摄入会削弱患者自身的免疫系统

“饥饿疗法”作为抗癌“偏方”流传已久，它强调通过限制营养摄入“饿死”肿瘤细胞。“虽然肿瘤细胞与正常细胞一样，其生长和分裂都依赖于营养物质和能量，但人体代谢调节系统复杂，简单的饮食限制无法达到预期治疗效果。”于海鹏说，癌症治疗是一个复杂过程，需要个体化的医疗方案和全面支持，包括营养管理。

癌症患者的身体处于高代谢状态，肿瘤细胞具有异常代谢途径，能够更高效地利用有限的营养资源。“这意味着即便患者减少食物摄入，肿瘤细胞依然能找到方式获取所需养分，甚至可能通过分解患者自身的健康组织来维持其生长，导致患者体重下降和肌肉流失。减少营养供给，肿瘤细胞会抢夺正常器官组织的营养供其自身生长。这样可以说是‘杀敌一百，自损三千’。”于海鹏说，营养不良不仅不会饿死癌细胞，反而会削弱患者自身的免疫系统，降低他们对化疗、放疗等标准治疗的耐受性和响应性，影响整体治疗效果和患者生活质量。

于海鹏介绍，真正的饥饿疗法，在医学领域是指靶向肿瘤血管生成的治疗方法或介入治疗中动脉栓塞减少肿瘤的血液供应。肿瘤为了生长和扩散，会刺激新血管生成，形成自己的血液供应网络。通过使用抗血管生成药物或介入栓塞方法切断肿瘤的血管供应，可以使肿瘤无法获得更多养分继续生长，达到治疗目的。

目前，介入栓塞方法已经被证明在某些类型的癌症治疗（如肝癌、肺癌、肾癌等）中有效，并且已经成为癌症治疗的重要发展方向。