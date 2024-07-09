光子嫩肤 会让皮肤变薄？

光子嫩肤是近年来比较受追捧的美容项目。但也有人担心，做光子嫩肤会破坏皮肤的角质层，就像墙皮被凿掉一样，越做皮肤变得越薄。其实，结论恰恰相反。

适量的热能刺激，能够使胶原蛋白增加反而保护皮肤组织。光子嫩肤利用特定波长的光能量作用于皮肤及皮下组织，以达到改善皮肤质地、减少皱纹及红血丝、淡化色斑等效果。

光子嫩肤能够激活皮肤中的成纤维细胞，增加胶原纤维和弹力纤维以及透明质酸的合成，不但不会使我们的皮肤变薄，反而会增加皮肤的厚度。这些新生的胶原纤维和胶原蛋白，通过重新排列、组建，会使我们的皮肤变得更有弹性、光亮紧实，毛孔也会变得细致。

皮肤再生和修复 改善皮肤的弹性和紧致度，减少皱纹和细纹。

淡化色斑和瑕疵 如雀斑、晒斑、黄褐斑等。

改善皮肤质地 减少毛孔粗大、皮肤粗糙等。

淡化痤疮后瘢痕 痘印、痘坑、毛孔粗大。

减少皮肤敏感 面部敏感泛红、激素依赖性皮炎、脂溢性皮炎。

缓解血管相关问题 各种红斑、红血丝、蜘蛛痣等。

光子嫩肤的优点在于，其几乎无痛，安全性高，无明显副作用；无创治疗，没有误工期；快速见效，数次治疗后可明显改善；适用于各种皮肤类型及肤质；可作为皮肤日常保养项目长期进行。

文/刘家炜 （航天中心医院）