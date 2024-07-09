优化医疗服务，减轻分娩痛苦（民生观）

分娩不该是“受难”，进一步完善医疗服务供给，消除分娩必遭罪的担忧

在分娩镇痛技术已经成熟的当下，适当、安全地使用麻醉和器械等人工干预手段，可以在很大程度上减轻产妇的疼痛感，帮助她们保持体力顺利完成自然分娩。推广和使用分娩镇痛技术，还可以减少因惧怕疼痛而增加的剖宫产手术。

减轻生产痛苦，除了分娩镇痛外，还有亲情陪产、导乐分娩等项目。亲情陪产是在专业助产士陪伴的基础上，由准妈妈选择一名亲人陪伴左右，为她带来安全感和信心，帮助她减轻疼痛、缩短产程。导乐分娩则由专业人员给予产妇相关知识讲解及陪伴，进行合理用力及分娩配合指导，应用呼吸减痛、分娩球、腰骶按摩等非药物方法减轻分娩疼痛、协助产程进展，帮助产妇在相对舒适的状态下顺利分娩。

这些产科项目，都是以产妇为中心的人性化分娩服务。鼓励和推广这些项目，能够减轻分娩恐惧心理，改善生产体验。生育服务的提升优化，能更好适应生育观念转变，满足生育服务多元化需求，助力构建生育友好型社会。

构建生育友好型社会，需要显著减轻家庭的生育养育教育负担。生育是打头的、第一位的，只有首先关注女性面对生产时的精神压力和经济负担，推广运用适当的医疗技术和社会保险政策，才能帮助她们卸下重担、放松心情，以乐观积极的心态面对成为母亲的过程。

帮妈妈们减轻生育带来的痛苦，家庭的支持和理解至关重要。作为家人，要转变观念，主动认识现代医疗技术进步，了解人性化产科项目，和孕产妇一起做好生育准备。医疗机构要帮助孕产妇和家属了解分娩过程，建立正确的分娩认知；加强医疗技术和项目的推广并提升质量，完善舒适化医疗服务，强化全过程管理，满足生育服务多元化需求。在医改过程中，各项政策要加大支持力度，比如加紧培养助产士、麻醉师等专业人才，将舒适化产科服务项目纳入医保等。分娩不该是“受难”，多方携手、多措并举，进一步完善医疗服务供给，消除分娩必遭罪的担忧。

《 人民日报 》（ 2024年07月09日 13 版）