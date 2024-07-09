夏季紫外线增强 暑期出游做好眼睛防晒

炎炎夏日，防晒也跟着“热”起来了。防晒霜、遮阳帽、遮阳伞齐上阵，各类防晒衣和面罩是必不可少。除了要小心皮肤被晒黑晒伤，也不能忽视眼睛的防晒。

北京大学人民医院眼科主任医师王凯在接受采访时介绍，夏季紫外线强，如果不注意眼部防晒，会导致眼睛受损。尤其是儿童的眼睛没有发育成熟，通透性比成人更好，紫外线更容易达到视网膜，从而对孩子的视网膜黄斑造成灼伤，影响视力发育，甚至为白内障等眼病埋下隐患。因此，阳光刺眼时，年龄越小越要做好眼部防晒。

如何给眼睛做好防晒？王凯建议做好以下几点：

避免强光照射。外出时可戴遮阳帽、墨镜、遮阳伞等进行紫外线防护，减少紫外线对眼睛的伤害。

选择适合的墨镜。在紫外线较强的户外，一定要佩戴防紫外线的墨镜。不防紫外线的深色墨镜不仅无法保护眼睛，还会让瞳孔散大，吸收更多紫外线，可能损伤晶状体、视网膜等。需要注意的是，并不是每个年龄阶段的孩子都适合佩戴墨镜。6岁以下儿童要尽可能少戴墨镜。每次佩戴时间最好控制在30分钟以内，最长不要超过2个小时，进入室内或到阴凉处后就要立即摘掉墨镜。

丰富日常饮食。日常饮食中多吃富含抗氧化物和维生素C的果蔬，适当多摄入富含维生素A、维生素C及叶黄素的食物，可以起到保护眼睛的作用。

“阳光下的户外活动可以有效提高眼部多巴胺的含量，增加脉络膜厚度，抑制眼轴增长，控制近视的发展。对学龄期儿童而言，每天早上8时前、每天傍晚4至6时，这两个时间段的太阳不刺眼，阳光晒到皮肤上感觉很温暖，特别适合进行户外活动。”王凯强调。