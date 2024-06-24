极端天气下如何保护好自己

高温不断、暴雨如注，夏天的天气往往格外剧烈。气候变化背景下，极端天气也更加频繁。

据国家气候中心预测，今年夏季我国气候状况总体偏差，涝重于旱，东部季风区降水总体偏多，区域性和阶段性洪涝灾害明显，极端天气气候事件偏多，局地发生极端性强降水的可能性较大。

极端天气频发，我们应该如何保护好自己？

看懂暴雨预警信号谨慎安排出行

我国暴雨预警信号分为蓝、黄、橙、红四级。发布蓝色预警信号，意味着12小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续；发布红色预警，则表示3小时内降雨量将达100毫米以上，或者已达100毫米以上且降雨可能持续。

但我国地域辽阔，气候复杂多样，同样在夏季出现的50毫米降雨，给沿海地区带来的是清凉，但给西北地区就可能带来灾害。各地气象部门遵循属地化原则，结合本地气象灾害特点，发布本地预警信号，因此公众需要重点关注所在地气象台发布的预警信息。

那收到预警信号应该怎么办？气象灾害预警大致可以分成两种情况。蓝色、黄色预警信号为“提前警告”——虽然目前还比较平静，但危险可能就在眼前，此时不能掉以轻心。比如遇到暴雨黄色预警信号，就应该考虑是否取消出行计划，随时关注天气变化。

橙色、红色预警信号一般都是在恶劣天气“进行时”发出的警告——恶劣天气已经发生，并且可能会进一步升级。遇到橙、红两色预警信号，则应非必要不外出，尽量留在安全地带。

强对流多发针对三个层级做应对

白天突然变黑夜，大风冰雹齐上阵。春夏季尤其是午后时段，是强对流天气高发期。尤其是今年以来，强对流过程比较剧烈，致多地不同程度受灾。

强对流可能带来雷电、冰雹、暴雨、大风等一种或多种天气过程。专家介绍，在各类降雨的云中，强对流的积雨云由于空气垂直运动强烈，能形成更密集的大雨滴，且密集大雨滴对光线的削弱还会导致“黑昼”现象。

强对流影响快、强度强、致灾性强，发生时经常让大家感到猝不及防。

专家提醒，公众关注强对流天气时，可针对三个不同层级做相应准备。

在气象部门发出可能性预报阶段，可增加对天气预报的关注力度和频次；发出预警后，应考虑减少出门、加固基础设施等；当强对流天气已经来临，要尽快转移到安全地带，躲在坚固的建筑物内。

局地高温日数多、强度强避免中暑

随着全球气候变暖加剧，近年我国高温天气呈首发日期提前、发生频次增加、累计日数增多、影响范围变广、综合强度增强的特点。今年我国高温天气有明显的阶段性变化特征，6月主要是华北、黄淮等地高温日数多、强度强，预计盛夏（7月至8月）则主要在江南、华南等地。

高温天气会增加人们中暑的风险，严重时可能导致热射病。夏季外出尽量选择早晨，避免在中午高温时段出行。出行要采取必要防护措施，如打遮阳伞、涂抹防晒霜等，并带上充足的水和防暑药品。

若发生中暑，要立即让病人脱离高温高湿环境，进行降温补水。专家提醒，大量酒精擦浴、掐人中等降暑“土办法”并不可行，处理不当反而会加重病情。一旦中暑患者出现神志不清、昏迷等情况，需将其尽快送至医疗机构就诊。

高温天气还容易导致火灾事故发生，公众在使用电器设备过程中要注意通风、散热，防止因元器件受潮腐蚀或温度过高引发火灾；相关企业要加强对易燃易爆危险品储罐、仓库、露天存放场所安全管理，采取降温等针对性措施，防止因长期高温、压力升高导致储罐、管道等破裂泄漏引发爆炸着火等事故。