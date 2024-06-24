景区全面取消预约 配套服务更要到位

据北京市文化和旅游局介绍，暑期旅游旺季将至，为持续提升旅游景区基本服务，除故宫、国博等旅游景区和对外开放单位外，北京全市旅游景区已全面取消预约要求。消息发布后迅速登上热搜，受到网友关注。上海、苏州等城市也已发布消息，取消实名预约。

景区门票预约制，是近年来我国旅游业普遍采用的一种制度，最初的目的是控制游客最大承载量。新冠疫情暴发后，为有效防控疫情，几乎所有景区都实施预约制。在疫情防控特殊时期，景区预约制取得了预期的效果。随着疫情防控转段，不断有景区宣布取消预约，现在北京全市景区全面取消预约，推动这一改革进入全面实施阶段。

基于互联网的普及和网上支付的便利，门票预约制可让景区对游客数量进行提前预判，有助于控制科学引导和限制客流，提升景区旅游品质，有效保护和利用旅游资源。从游客角度来说，预约制可以节省排队购票时间，并分散了客流，可避免因“人满为患”而影响旅游体验。

北京全面取消景区预约制的同时，明确故宫、国博等旅游景区暂不取消预约制，是因为这些景区游客非常火爆，需要通过门票预约防止景区“超载”。而其他旅游景区一般不会达到人满为患的程度，如果继续实施预约制，不仅不方便游客参观（因为预约门票耗时费力），对老年人也不友好（不少老年人不方便操作网上预约），还容易造成景区旅游资源的浪费。

此外，取消预约制还有利于消除实名预约带来的个人信息泄露之忧。上海一名旅游爱好者认为，实名预约流程繁琐，造成了资源挤兑，甚至存在过度采集个人信息的嫌疑，让游客体验感下降。北京等地宣布取消景区预约制，有利于打消游客的诸多疑虑，进而改善游客的旅游体验。

随着暑期旅游高峰即将到来，北京此次取消景区预约制，可以为游客来京旅游参观创造便利条件，同时也有助于做大北京旅游市场“蛋糕”，有望为游客、景区、城市旅游经济带来多赢局面。

同时应当看到，在景区全面取消预约要求的同时，从景区到有关方面，要提供相应配套服务。譬如，防止景区“超载”和游客排队，这是景区方面必须重视的问题。因为前一个问题关乎旅游安全和质量，后一个问题关乎游客体验。通常情况下，取消预约制的景区不会“超载”，但在暑期旅游高峰、国庆旅游黄金周，非热门景区也要防止游客过度涌入带来诸多问题。

任何景区都有最大承载量，一旦游客数量超过极限，不但游客体验会下降，而且还存在踩踏等安全风险。这就需要景区取消预约制后，密切监测景区旅游参观人数和游客密度，并将相关信息及时向社会发布；对游客集中扎堆的景点，要有多种疏导等措施，防止发生拥挤事件。

有关方面也要指导、督促各个旅游景区，在取消门票预约制后，更要落实好景区最大承载量等要求。为防止游客过度涌入或游客不均衡分布提供相应的配套措施，特别是在暑期、长假期间。也就是说，取消景区预约制与落实最大承载量并不矛盾，但这需要配套服务进行调节。

北京市文旅局发布倡议指出，各旅游景区要提供高质量文旅产品供给，针对暑期要增设遮阳避雨棚（伞）、遮阳避雨休息区域和休息座椅等降温避雨设施，严防发生高温中暑；按暑期客流量增设临时厕所，增加保洁人员，加密保洁和垃圾清运。做好这些工作，才能进一步完善景区配套服务，消除取消预约制后可能出现的各种隐患风险。