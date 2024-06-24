考试季，情绪消费成为时尚热点。数据显示，近期淘宝上旗袍销量暴涨，寓意“旗开得胜”。淘宝高考加油会场，中国石化上线了八大油气田“高考加油包”，一周内有近5000人买单。消费者花1分钱下单后“自动发货”，选择的油气田立马启动，为其指定人加油、打气。

不只是“高考加油包”，眼下，“情感树洞”“叫醒哄睡”“失恋安慰”“解压玩具”等情绪消费品花样繁多，为情绪价值买单的消费新理念、新现象、新趋势，正不断创造出新的消费场景、演化为新的消费动能。中国消费者协会近期发布的《中国消费者权益保护状况年度报告（2023）》指出，2024年，消费者除了追求性价比之外，情绪释放将成为影响年轻一代消费者决策的重要因素，有望打造今后一个时期新的消费热点。

花一点小钱，买一份快乐，情绪价值潜力巨大。当下年轻人生活节奏快，事业、学业压力大，常常会有焦虑抑郁等负面情绪，情绪消费所带来的快速解压、放松疗愈等功能，成为一代人的刚需。

如何才能抓住情绪消费掘金点，做好治愈人心的消费新业态？

用好科技资源，提供价廉物美的产品。年轻一代是数字时代原住民，对虚拟商品接受度良好，是数字化消费的拥趸。商家可以通过人工智能、大数据、云计算、智能运动、网络营销等新型手段与平台，结合自身资源禀赋，探索优质服务场景，促进情绪消费产品创新提质。例如，传统的心理医师收费较高且需要事先预约，“AI心理陪伴师”可24小时在线进行智能心理疏导、改善负面情绪，提供安全、廉价、便捷的情感陪伴和疏导服务。

严守安全底线，防范法律和伦理风险。情绪消费也存在风险，如某些虚拟情感类商品打起法律和道德的“擦边球”，通过低俗类产品传播黄赌毒，甚至导致某些消费者沉迷于虚假情感而不能自拔，影响现实生活。对此，消费管理部门要加强监督，提升消费体验，引导理性消费，并通过制度完善、导向引领、社会监督等协同发力，加强保护消费者在消费活动中的人格尊严、情感寄托等精神利益。

完善相关法规，注重用户的隐私保护。情绪消费品具有特殊性，密切关联个体的私密信息，“情感树洞”“骂醒恋爱脑”等典型的情绪消费都涉及大量个人隐私，因此需要进一步完善相关数据保护方面的法律法规。如何规范行业标准，如何确定服务准入标准，如何处理纠纷，都需要规范和监管，确保数据价值被安全、合理、合法地使用，确保用户的法律权益和隐私保障。

除了虚拟商品，很多包含情绪消费成分的传统实物消费和体验消费，因为满足了年轻人的心理需求而成为新兴消费热点，如汉服、围炉煮茶、“村BA”等。总之，情绪作为一股新兴消费动力，不仅影响消费者的决策，还重塑了消费方式。对情绪消费这个新兴热点，我们既要包容、尊重，也要监管、引导，让情绪消费健康有序、蓬勃发展。