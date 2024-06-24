推动优质医疗服务“沉下去”

国家卫生健康委等部门近日印发《关于进一步健全机制推动城市医疗资源向县级医院和城乡基层下沉的通知》，为提高县级医院和城乡基层医疗机构服务能力、更好满足群众就医需求提供有力保障。

长期以来，我国优质医疗资源多集中在城市的大型公立医院和三甲医院，一些县级医院和基层医疗卫生机构在检测设备和诊疗能力上存在短板弱项。推动优质医疗资源下沉，是破解城乡医疗资源分布不均、化解“看病难”的有益探索。

推动优质医疗资源下沉，不是简单为基层医疗机构“输血”，而是要增强其“造血”能力。近年来，通过组建医疗联合体、畅通双向转诊机制等方式，县级医疗水平得到了有效提升。但在乡村层面，仍需创新机制，推动人员、技术、服务、管理更好地“沉下去”。《通知》提出“统筹布局、分区包片”、“一对一”为主“一对多”为辅等帮扶机制，强化扶助责任，将有利于更好培养基层医疗人才。

帮助基层医疗机构提升服务能力，应当有所侧重。要结合基层医疗机构的能力现状和群众需求，提升常见病、多发病诊疗能力。比如，在一些老年群体占比较高的地区，可以围绕老年人多发易发的肿瘤、心血管等疾病，加强相关科室建设，更好满足当地医疗需求。

让优质医疗资源惠及更多群众，还要充分重视信息化手段的应用。例如，有地方针对基层诊疗能力不足、药品种类较少等问题，通过远程医疗、建设药物配供中心等方式，有效提升了就医便利度。下一步，还要在提高医疗资源配置效率上下功夫，进一步提升医疗服务的可及性、便捷性，更好满足人民群众对健康的需求。