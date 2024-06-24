日前，天津市商务局和天津市文明办启动“光盘行动承诺店”推选活动，旨在通过评选活动，倡导节约，减少餐饮浪费。

夏季是旅行观光、餐饮购物、体育文化等活动的消费旺季，食品浪费、能源浪费等现象也随之增多。在餐饮场所，常能见到饭桌上堆积着剩菜冷食；商场空调的温度有时设置得过低。

消费旺季勿忘厉行节约。要大力倡导“杜绝浪费崇尚节约”的良好风尚，引导消费者理性消费，根据实际需求购买商品，外出就餐按需点餐，积极践行“光盘行动”。媒体要加大宣传力度、社区可开展多种形式的活动，不断增强公众的节约意识。

商户应建立节约环保的经营方式。餐饮企业要在科学设计、创新服务上下功夫，比如提供不同规格的菜品，推广“半份半价”“小份适价”等服务项目，为消费者按需适量点餐提供选择。同时，餐饮业经营者还要严格执行国家、行业协会等制定的反食品浪费相关标准，在加工等环节切实防止浪费。

此外，还要探索运用科学手段破解浪费难题。建立完善机制，整合各方资源，运用大数据、互联网+等技术，进行科学分析、动态管理，帮助餐饮企业合理制定采购计划，实现精准备餐。还可尝试通过“食物驿站”等形式，支持相关机构开展食物回收与分享，减少食品浪费。针对夏季餐饮行业能耗较大的特点，可增加储能设施，在用电高峰供应绿电，减少能源消耗。