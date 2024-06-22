解锁饮料们的“新身份”

随着公众健康意识的提升，“0糖”“0卡”“0脂肪”等概念迅速风靡饮料市场。除了口感，饮料成分也成了消费者的重点关注对象。怎样帮助消费者快速了解这类信息，从而做出更适宜自身健康的选择？

前不久，由上海市疾病预防控制中心制定的饮料“营养选择”分级标识在上海市开始试行，共分为“ABCD”四个等级，推荐程度逐步递减。

“简单来说，就是糖和代糖越少，各类脂肪越少，饮料就越健康。具体看，A、B级含量较低，C、D级含量较高。”上海市疾病预防控制中心营养健康科主任、主任医师臧嘉捷解释道。

那么，这个“营养选择”分级标识究竟是怎么分的？对人们日常选购饮料，具有什么作用呢？

1.怎么分

“下午茶拼单，有人一起吗？”

正在上海实习的徐明被同事群里弹出的消息打断，她打开手机，搜索自己心仪的奶茶店，只片刻，就选好了自己常喝的饮品。

徐明实习的公司位于上海市静安区，周边有不少饮品店，一起喝下午茶成了工作日必备。但徐明在点单页面上发现了和以前不一样的地方，“页面显示了各个饮品的分级，有ABCD四种，我下单的那杯标注着‘B’。但不是绝对的，如果选择不同甜度，等级会发生改变。”

“还挺新鲜！”徐明把这件事分享给其他朋友。“但其实，我对这个分级也不太清楚，每个等级具体代表什么完全不明白。”

“其实，就是根据饮料中非乳源性糖、饱和脂肪、反式脂肪、非糖甜味剂的含量进行的综合分级。”臧嘉捷介绍，具体而言，取单项评级最低的作为最终结果——比如一种饮料的非乳源性糖和非糖甜味剂等级为A级，反式脂肪等级为B，但饱和脂肪等级为C级，那么该饮料的综合评级就为C级。

臧嘉捷告诉记者，之所以会选择这4个指标作为分级的主要依据，是参考了诸如我国食品安全国家标准 《预包装食品营养标签通则》等在内的国内外标准。“同时，也综合考虑了饮料营养成分分布及我国人群饮料摄入情况。”

在北京大学公共卫生学院副院长、营养与食品卫生学系教授许雅君看来，“分级的初衷是为了推行全民健康生活方式膳食行动所倡导的‘三减三健’，重点考虑饮料中的添加糖和脂肪两类共4个指标，让人们能够科学健康地选择饮料，减少从饮料中摄取过多的糖和饱和脂肪，同时也将有健康损害效应的反式脂肪、过量饮用后有健康风险的甜味剂作为指标之一。”

目前，一些现制现售饮料企业、预包装饮料企业及饮料销售场所加入了饮料“营养选择”分级试点，在饮料包装、菜单或销售页、移动终端售卖场所、销售场所分区域等处都可看到分级标识的身影。

“本次试点纳入的产品，大多来自标准化生产程度较高的企业，所有检测工作也会在有相应资质的检测机构开展，检测报告和分级测算数据需要在主管部门备案，以确保数据的准确性。”臧嘉捷说。

2.为啥分

数据显示，2023年，我国饮料行业总产量达1.8亿吨，年均增长13%。

家住上海市虹口区的雷玥每隔一段时间都会光顾超市里的饮料区。在她家的橱柜里，始终留有一个角落专门用来存储各种饮料——从茶、咖啡到果汁、汽水，她会按照品类将它们整齐码好。

“以前，遇到喜欢喝的饮料，会直接囤一箱。”其实雷玥心里也知道，这些给她提供快乐和满足感的“快乐水”，其实是潜在的“健康刺客”——能量密度高、含糖量高、饱腹感低。

“我喝饮料最疯狂的那段时间，不到一个月就胖了五斤，脸色也有些发黄，还冒出了一些痘痘。”雷玥告诉记者，现在，她会控制购买频率，也会有意识地选一些喝了之后“负罪感”没那么强的饮料。

虽然每瓶饮料上都贴有详细的营养成分表，但雷玥坦言，她从未留意过，只是从零碎的生活经验中为自己拼凑出了几条简单的购买指南：“牛奶选脱脂的”“可乐选无糖的”“奶茶选三分甜的”……

其实，能量及重要营养素信息的强制披露在国际上已成常态，我国于2013年强制实施预包装食品营养标签通则，在营养成分表中强制标注每100g、每100ml、每份食物中的能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠等含量。

臧嘉捷告诉记者，“一方面，受制于决策条件和其他因素，较大比例消费者无法完全读懂营养成分表；另一方面，大多数购物者挑选一件商品的时间不到10秒，这样更没有足够时间来查看包装背面的营养标签。”

相比之下，“营养选择”分级标识则简洁明了，能够让消费者一目了然，快速了解饮料在糖和脂肪方面的含量特点。据许雅君介绍，这一做法也逐渐在国际范围内获得认同，已有40多个国家推行类似“营养选择”分级标识这样的食品包装正面标识（FOP）。据了解，智利与新加坡是全球推行高糖饮料强制FOP标识的代表性国家。

3.如何选

实施饮料“营养选择”分级后，雷玥选择饮料的标准又多了一条——优先考虑A、B级。

“一些饮料店和超市都能看到分级标签，因为是官方制定的标准，我觉得比较可信，买之前也会多留心看一下。”雷玥说。

和雷玥一样，很多上海消费者也开始在分级标识的指导下做出选择。臧嘉捷表示，“营养选择”试行以来，对商家销量进行的调查显示，A、B类饮品有了较大增幅。

“‘营养选择’分级也会引导企业从‘堆砌营养成分’的开发思路中走出来，下功夫研究开发真正健康的饮料产品。”许雅君说，“短期内，评级较低的饮料产品可能会受到影响，这也倒逼企业加大研发投入，让口味与健康齐头并进。”

不过，作为一种新型的营养标签，分级标识也不可避免地存在一些局限性。

“一个食品包含的营养信息是很丰富的。目前我国实行的营养标签只抽出了能量、碳水、蛋白、脂肪、钠，这必然丢失了其他营养信息。”在中华预防医学会健康传播分会常委钟凯看来，分级标识是营养标签的另一种表达方式，标识越简单，丢失的信息越多。

“上海试行的饮料营养分级标识是从糖和脂肪角度出发的一类评价，不应扩大理解为一类饮料的综合营养价值。”许雅君建议，消费者如需全面了解一款饮料的营养价值，一要看饮料的配料表，一般来说配料表中的配料会按照所含成分含量由高到低排列；二要看产品的“营养标签”，营养标签上的表格会给消费者提示核心营养素及能量等信息。

上海市卫健委明确，本次饮料分级试点为期一年，试点期间将充分收集各方建议，进一步完善分级标准、设置规范和监管机制等，以总结经验，为相关部门决策推广提供依据。

采访中，记者发现，上海试行饮料“营养分级”后，消费者对其他食品的“分级”呼声也越来越高。

对此，臧嘉捷表示，FOP是对营养成分表的补充，并非替代。“营养信息的标识，取决于这个国家的经济状况、营养素养与人群健康等多种因素。”

“未来开发和完善更多种类食物的营养分级是大势所趋，我国多个研究机构和国际组织也正为此做出努力。”臧嘉捷说，这需要政府和社会各界的共同努力。只有全社会形成共识，才能更好地促进公众健康意识的养成，进而为提高人民健康水平，推进健康中国建设注入新的动力。”

（本报记者 颜维琦 本报通讯员 韩一铭）