湖南打造医疗器械强省 创新医疗器械加速涌现

湖南省医疗器械应用场景专题对接会暨第九届医疗器械院企对接会21日在长沙经开区的湖南自贸试验区医疗器械产业园举行。百余家行业企业、医疗机构、科研院所参加。

作为中部地区最为重要的生物医药产业集聚区之一，湖南拥有丰富的人才、技术和产业资源，为助推中国生物医药产业发展贡献了重要力量。该省高度重视医疗器械产业高质量发展，先后出台《关于促进生物医药产业创新发展的若干意见》《关于加快建设现代化产业体系的指导意见》等系列政策举措。

签约。中新网记者 唐小晴 摄

经过近年持续努力，湖南医疗器械产业取得长足发展，形成了以原材料、创新研发、医药制造、医药服务为主的全产业链格局，医疗器械生产企业达1283家，行业实现产值约550亿元，涌现出三诺生物、圣湘生物、楚天科技等一批明星企业，体外诊断、人工智能、康复理疗产业集群发展可期、潜力巨大。

现场，8家企业与长沙经开区管委会签约，正式落户湖南自贸试验区医疗器械产业园；展出一千多种医疗器械产品，有些新技术、新产品已赶超国际先进水平，甚至在欧美市场占有一席之地。

湖南省医疗器械行业协会会长宋广征表示，未来几年，中国医疗器械行业市场将进一步扩大，创新医疗器械将加速涌现，医疗器械行业将继续保持高速发展，医疗器械行业前景广阔。

湖南省首家国家级经开区--长沙经开区大力培育医疗器械新兴产业，出台了极具竞争力的医疗器械专项政策，引进和培育了一批具有核心竞争力的企业，初步形成从原料制备到尖端研发、从生产制造到市场销售的产业链条。

长沙经开区管委会主任蒋红波介绍，长沙经开区形成了工程机械、汽车及零部件、电子信息、数字经济、生物技术及生命健康“五大产业”格局，正大力推动医疗器械产业创新试点，欢迎企业家来到园区考察、投资、兴业，长沙经开区将全力做优服务，为企业提供应用场景、人才引育、资源共享和孵化加速等全方位综合配套服务。

生物医药产业是关乎人民群众生命安全和健康生活的民生产业，也是加快形成新质生产力的重要领域。湖南省政协副主席、省工商联主席、省生物医药及医疗器械产业链链长张健说，湖南将为全省医疗机构及医疗器械产业发展提供更优服务、更宽平台、更强保障，不断培育壮大医疗器械新质生产力，着力把健康产业培育成为湖南战略性支柱产业。

本次大会还将举行湖南医疗器械新产品、新技术发布会和中国医疗器械高质量发展报告会、康复与养老技术创新与发展等十场专题活动。（记者 唐小晴）