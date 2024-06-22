中国—越南中医药（京族）医药海外中心获批建设

广西防城港市市长黄江21日表示，防城港国际医学开放试验区(以下简称医学试验区)获批建设中国—越南中医药(京族)医药海外中心。

图为新闻发布会现场。韦佳秀 摄

“防城港市已构建起国际医学合作的崭新渠道。”广西官方当日召开新闻发布会，黄江在会上介绍，五年来，防城港市举办10场相关国际性论坛(会议)并达成多项合作共识，选派77批292人次赴28个国家开展交流合作，与越南广宁省、泰国黎逸市和俄罗斯茹科夫斯基等城市达成诸多务实合作成果。

当前，医学试验区的实验动物繁育、药物临床前研究、传统医药开发等三大主导产业加速集聚，试验区内企业研发的胃癌胰腺癌靶向药AHT-101、AHT-102注射液，获国家药监局临床批件，成为医学试验区创新药品种管线研发的首个里程碑。

防城港市副市长许伟在会上介绍，中国—东盟医疗装备产业联盟已在医学试验区挂牌成立，目前在联盟备案和注册一、二类医疗器械产品数量69个，生产企业17家。依托医疗装备产业联盟，医学试验区在海外设立联盟办事处，助推中国医疗器械走向世界。

广西壮族自治区卫生健康委员会副主任林卫称，防城港市建设的中越首个跨国服务救助平台——“1369生命直通车”，构建了从东兴口岸—东兴市人民医院—设在防城港市的自治区区域医疗中心的“三位一体”跨国紧急医疗救助模式，为中越两国人民看病就医提供了便利。

自2016年开通以来，“1369生命直通车”累计救治越南危急病人600多人次。林卫表示，未来，广西将加强防城港市“1369生命直通车”跨国医疗救助服务示范点建设，继续深化中国东兴市与越南芒街市在医疗卫生领域的务实合作，同时支持地中海贫血防治实验室和移植仓建设，并同步向东盟国家推广广西地中海贫血防治模式。（韦佳秀）