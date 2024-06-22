中医药传承特写：一根银针道来古与今

手捻一根银针，锁定穴位后，选穴、刺入、捻转……走进衢州市中医医院杨继洲针灸楼，国家级非物质文化遗产代表性项目针灸(杨继洲针灸)国家级代表性传承人金瑛正为一名患者进行针灸治疗。静谧的针灸室内，伴随着淡淡的艾香，患者的神情逐渐舒展。

针灸是中医药学皇冠上的一颗明珠。400多年前，三衢(今浙江衢州)出了一位“针圣”杨继洲，他凭借精湛的针灸医技，书写了无数银针救人的故事，更留下一部影响广泛的《针灸大成》。

《针灸大成》是中国古代对针灸学的一次重要总结，是明代以来中国流传最广的一部针灸学著作，共10卷20余万字，至今已被译成英、日、德、法、拉丁等多种语言，有79种版本，堪称中国古代医学瑰宝。

2014年，杨继洲针灸入选国家级非物质文化遗产名录，衢州市中医医院作为传承保护单位，设立杨继洲针灸楼。

金瑛是杨继洲针灸的第五代传人。“作为国家级非物质文化遗产，杨继洲针灸以《针灸大成》为基，历经六代，操作以下手八法、十二字分次第手法为重。”金瑛说。

具体来看，下手八法包括揣、爪、搓、弹、摇、扪、循、捻，可单独使用，也可相互配合使用，用之得当才能得气，得气者，医生感到针下沉涩而紧，患者有酸、麻、重的感觉；十二字分次第手法则包括爪切、指持、口温、进针、指循、爪摄、针退、指搓、指捻、指留、针摇、指拔，实用性强，需要双手配合。

细条慢缕握在手，一针一孔转乾坤。从历史行至当下，杨继洲针灸也在传承中焕发新的光彩。

“其实针灸并没有我们想象得那么传统、那么古老。”衢州市中医医院针灸科副主任汪雯是一名“90后”，三年前起师从金瑛。

她与杨继洲针灸的缘分，早在读书期间就已开启。“我在浙江中医药大学念书的时候，学习医学史时就读到，明代的杨继洲著有《针灸大成》。因为我也是衢州人，想到这片土地上的先辈有着如此深厚的中医积淀，也促成了我未来的学习方向。”汪雯回忆道。

纸上学来终觉浅。从纸上再到临床，毕业后来到衢州市中医医院的汪雯，对于中医与针灸经典有了更深认识。

“针灸在实践中是非常玄妙的。比如过去我们在书本中学到，针灸的穴位在哪个位置，更多是定位在表面的解剖结构。但在杨继洲针灸的实践中，有一个揣穴的过程，医师必须用手摸到分肉之间的经络缝隙，揣摸穴位局部肌肉血管骨节结构，体会指感，才能确定穴位的准确定位，确定进针方向和深浅。如此进行针灸，效果也会更好。”汪雯说。

在传承经典中与时俱进，则是这位“90后”对针灸的更新认识。这几年来，看似古老的中医在年轻群体中不断出圈，推拿、针灸的受众面越来越广，不少年轻人慕名而来。

“针灸传承至今，与很多现代病种相结合，碰撞出了新的火花。”汪雯说，“如今不少年轻人压力较大，针灸在治疗睡眠障碍、颈肩腰腿痛方面都有不错的疗效。还有亚健康调理，针灸美容、减肥等等，很受大家的欢迎。”

与时代呼应，针灸科也愈发具有科技感。如今，衢州市中医医院的针灸科还拥有不少现代医学技术仪器，如生物信息反馈红外治疗仪、多功能损伤治疗仪、微波治疗仪、智能温热电动间隙牵引等，为患者提供更多优质选择。

眼下，这根银针正走向更广阔舞台。

金瑛介绍，此前日本NHK电视台为拍摄中国针灸的纪录片，专程来到衢州市中医医院，采访并体验杨继洲针灸。

去年，在2023暑期杨继洲针灸国际夏令营上，来自全球的40余位学员来到医院，共享针灸非遗文化盛宴。来自哈萨克斯坦的留学生阿雅恩说，在理论与实践结合的过程中，她对这项中华优秀传统文化有了更具体的认识，特别是亲自体验扎针后，愈发领悟到针灸的魅力。

近年来，这根银针不断从“针圣”故里出发，走向世界。衢州以打造中国针灸城为引领，与世界针灸学会联合会、中国针灸学会开展战略合作，成立杨继洲针灸专科联盟，连续3届举办世界针灸康养大会，建成杨继洲针灸文化特色街区，为中医药文化传播点亮又一程。

400多年前，杨继洲潜心于医，完成医学巨著《针灸大成》。400多年后，在一代代的传承接力下，这根小银针在推陈出新中不断走红，也诉说着历史文化经典的新篇章。（张煜欢）