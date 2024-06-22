直播预告：建设智慧医院 助力高质量发展

公立医院是我国医疗卫生服务的主体，是全面推进健康中国建设的重要力量。提高卫生健康供给质量和服务水平，必须把公立医院高质量发展放在更加突出的位置。人民健康推出《对话领航者——公立医院高质量发展主题访谈》，邀请三甲公立医院管理者做客直播间，共同探索公立医院高质量发展路径。

《公立医院高质量发展评价指标(试行)》将智慧医院建设成效作为创新增效的二级指标之一。该如何拓展智慧管理创新应用、助力医院发展提质增效？2024年6月26日（周三）10:00，河北医科大学第一医院党委副书记、院长乔治斌将做客直播间进行分享，欢迎届时收看。

专家简介

乔治斌，河北医科大学第一医院党委副书记、院长。任中国医院协会省级医院分会常委；中国医院协会健康促进专业委员会常委；中国医药卫生文化协会医疗文化专业委员会副主任委员；河北省卫生健康管理学会副会长；河北省医院协会医院文化专业委员会副主任委员等。

如何收看直播：

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