夏季高温 室外露天作业应注意这些

人民网北京6月21日电 （记者闫妍）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍时令节气与健康有关情况，并答记者问。

“高温天气下，外卖小哥、环卫工人等室外露天作业的劳动者，都是我们关注的对象。”国家卫生健康委职业安全卫生研究中心主任樊晶光表示，夏季开展室外露天作业等，需要注意以下几个问题：

一是要及时关注气象部门发布的天气预报。对于可以调整作业时间的，应适当调整时间，尽量避免在高温时段进行作业或活动。对于难以调整作业时间的，在外出时要做好个人防护，如穿防晒服、戴遮阳帽等，避免阳光直射皮肤。还可以随身携带藿香正气水等防暑药物，以备不时之需。

二是要及时补充水分和电解质。可多饮用淡盐水、含有电解质的清凉饮料，少喝含糖饮料或碳酸饮料。

三是要注意饮食起居。平时要以易消化的清淡饮食为主，多吃含水分比较高的新鲜蔬菜和水果。同时，要保持规律充足的睡眠，避免长时间熬夜，以防范中暑等健康问题的发生。持续工作一段时间后，可根据自己的身体情况，适当调节，缓解疲劳，以提高工作效率、保证安全生产。

四是要关注自身的健康状况。特别是患有心、肺、脑血管性疾病，肺结核，中枢神经系统疾病的人群，以及不适合高温作业的劳动者，最好不要从事高温室外露天作业，以避免引发意外。