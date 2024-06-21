预防夏季食源性疾病 国家卫健委提示遵循五个基本原则

人民网北京6月21日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍时令节气与健康有关情况，并答记者问。

国家卫生健康委食品安全评估中心副主任刘兆平表示，预防夏季食源性疾病，最主要是遵循食品安全五个基本原则，即保持清洁、生熟分开、烧熟煮透、保证食品安全温度、使用安全的水和原材料。具体来说要做到以下几点：

一是选用新鲜食材，清洗之后及时加工，尽量做到即买即做、即做即食，保持新鲜。加工时要烧熟煮透，比如菜豆、自制豆浆等，一定要煮熟后再食用。

二是妥善储存和处理食品。对于没有用完的食材或剩饭菜，要及时放到冰箱冷藏和冷冻，保证生熟分开，食品之间有一定间隙，避免交叉污染。建议按类别冷藏，上层一般放即食类的熟食、奶，下层放需要热加工的鲜肉、生鱼等。

冰箱低温冷藏虽然可以抑制一些细菌生长，但是有些细菌不怕冷，也不怕冻，比如说单增李斯特菌，所以不建议一次性买很多食品放到冰箱里。另外，从冰箱里拿出的剩饭剩菜，一定要充分加热再食用。

三是不采、不买、不食野生蘑菇，毒蘑菇中毒，最主要原因是有些采食者过于盲目自信，总认为自己采到的是能吃的蘑菇。所以特别提醒大家，一定不要抱有侥幸心理，千万不要采食野生蘑菇。万一出现食物中毒症状，比如出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻，甚至吃了蘑菇之后出现幻觉，一定要立即停止食用这些可疑食品，并尽快进行救治。在家里，可以先采取紧急催吐的自救方法，然后尽快到医院寻求专业救治，避免出现其他更严重问题。