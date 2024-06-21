警惕！洪涝灾害后防病注意这几点

近期，南方多地持续出现强降雨，广东、福建等地发生洪涝和地质灾害。“洪涝灾害后，容易发生各种传染病，特别是肠道传染病、虫媒传染病和自然疫源性疾病等。”中南大学湘雅三医院感染病科主任医师刘振国在接受人民网记者采访时表示，洪涝灾害后，健康方面一定要注意以下几点。

海报制作：实习生李思妍