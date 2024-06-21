健康“医”点通
警惕！洪涝灾害后防病注意这几点
人民网记者 闫妍
2024年06月21日15:54 来源：人民网
近期，南方多地持续出现强降雨，广东、福建等地发生洪涝和地质灾害。“洪涝灾害后，容易发生各种传染病，特别是肠道传染病、虫媒传染病和自然疫源性疾病等。”中南大学湘雅三医院感染病科主任医师刘振国在接受人民网记者采访时表示，洪涝灾害后，健康方面一定要注意以下几点。
海报制作：实习生李思妍
(责编：杨曦、吕骞)
人民网记者 闫妍
近期，南方多地持续出现强降雨，广东、福建等地发生洪涝和地质灾害。“洪涝灾害后，容易发生各种传染病，特别是肠道传染病、虫媒传染病和自然疫源性疾病等。”中南大学湘雅三医院感染病科主任医师刘振国在接受人民网记者采访时表示，洪涝灾害后，健康方面一定要注意以下几点。
海报制作：实习生李思妍
人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们 | ENGLISH
人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263 举报邮箱：jubao@people.cn
人民网服务邮箱：kf@people.cn 违法和不良信息举报电话：010-65363636 举报邮箱：rmwjubao@people.cn
互联网新闻信息服务许可证10120170001 | 增值电信业务经营许可证B1-20060139 | 广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号
信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号|京公网安备11000002000008号
人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved