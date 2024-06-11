常拍“八虚” 驱邪强身

近年来，随着人们健康意识的不断增强，养生保健广受关注。中医有一个重要的养生方法——拍“八虚”。河南中医药大学第一附属医院副主任医师赵计轩在接受人民网记者采访时表示，经常拍“八虚”能够疏通经络，驱邪强身。

赵计轩介绍，“八虚”是指人体五脏邪气容易藏匿的8个部位，分别是人体两侧的肘窝、腋窝、腹股沟和腘窝。拍打肘窝，可缓解心烦、失眠多梦、干咳等症状；患有乳腺结节、易怒、情绪波动大的人群，可多拍打腋窝；拍打腹股沟，可改善尿频尿急、痛经和下焦湿热等症状；拍打腘窝，可改善腰、背、腿疼痛等症状。

那么，该如何正确拍“八虚”呢？赵计轩说，拍“八虚”要用空心掌，力度适中，由轻到重，从上到下；每日早晨拍打一次或早晚各拍打一次都可以；每个部位拍打至微微发热即可。如拍打出瘀点、瘀斑，不必紧张，这是正常现象，说明此处有毒邪，但也不可强求出痧。

“拍打时以及拍打后局部腠理处于疏松打开状态，应避免电扇或空调直吹，以免风寒之邪通过开泄的汗孔进入体内导致受寒。”赵计轩说。

赵计轩提示，以下人群不建议拍“八虚”：患有出血倾向疾病者；严重糖尿病患者；有局部皮肤外伤，或皮肤有明显炎症、红肿、溃烂者；重度骨质疏松患者，新发生骨折、扭伤者；月经期或妊娠期女性等。（视频制作：实习生李思妍）