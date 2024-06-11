最新调研报告呼吁重视儿童青少年心理健康

科技日报讯 （记者操秀英）6月7日记者获悉，中国科学院心理研究所国民心理健康评估发展中心与青少年抑郁支持平台“渡过”近日联合发布《儿童青少年抑郁治疗与康复痛点调研报告（2024）》。报告建议，从源头入手，多方联动，加大儿童青少年抑郁防控力度，提高心理疾病认知水平，整合治疗资源，构建区域儿童青少年精神心理问题筛查和诊治网；加大教育和宣传力度，降低疾病污名化，为抑郁儿童青少年功能康复提供多方位有力支持。

抑郁症是一种复杂且异质性高的精神障碍。据介绍，本次调研采用问卷调查方式，调查对象为孩子患有抑郁症等精神障碍的家长，共回收有效问卷1622份。报告显示，在本次调研中，被诊断为情绪障碍的子样本，首次确诊平均年龄为13.41岁。他们中三成以上至少共病一种其他心理疾病，睡眠障碍、强迫症是最常见的共病；一半孩子患病时长在1年至4年之间，约三分之一的孩子患病时长为3个月至1年。

报告称，家长们普遍认为，学习压力和家庭环境是导致孩子生病的两大原因。此外，孩子的个性特点被认为是影响孩子生病的重要因素。这些因素复杂交织，共同影响儿童青少年心理健康。报告呼吁社会各界形成有机联动机制，从家庭、学校、社会等多方面入手，营造一个支持性环境，全面提升青少年心理健康水平。

中国科学院心理研究所教授、国民心理健康评估发展中心负责人陈祉妍表示，希望报告的发布有助于进一步唤起整个社会的重视，从而营造更有利于儿童青少年心理健康发展的环境。