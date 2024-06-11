广西开展中医药文化进校园活动

本报南宁电 （记者庞革平）记者从广西中医药管理局获悉，为更好传承与发展中医药文化，让中小学生近距离感受中医药文化，连日来，广西各地开展中医药文化进校园系列活动。

其中，广西国际壮医医院走进南宁市逸夫小学，采取学生喜闻乐见的方式，注重通俗性和体验性，寓教于乐，增进了同学们对中华优秀传统文化的认知，让同学们更多地了解中医、感受中医、学习中医、认同中医，提升中医药健康素养。