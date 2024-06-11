日前，《新英格兰医学杂志》刊发了一篇文章，指出了当前临床中存在的一个严重误区：越来越重视检验指标/数字，而忽视患者的实际感受。这一现象在医生和患者中都普遍存在。

在临床实践中，究竟是检验数据重要，还是患者的症状感受更重要？

如果从生物学的角度理解疾病，检验数据重要；如果从人的角度认识疾病，患者的主观感受重要。要是让我从临床医生的角度二选一的话，我认为后者更重要。

症状是患者的感受，谁得病谁难受，有症状就一定有原因，可以是病理的，也可以是心理的，它们对医生都有意义。每一位医生的临床实践都是从病史开始，也就是患者主诉的症状。不同的症状对应不同的疾病，同一个症状也可以在不同疾病出现，可以说，没有症状就没有疾病的诊断。

有些疾病的症状非常特异，如阑尾炎常常有转移性右下腹痛；心肌梗死常有压榨样胸痛；十二指肠溃疡常有饥饿性疼痛、进食后减轻的表现。所以，要想短平快地诊断疾病，就一定在问诊病史上下功夫。

其次，针对症状进行规范详细的体格检查，通过医生的一双手、听诊器，不出诊室就可以把许多疾病诊断清楚。比如，对一位呼吸困难的患者，双肺听到哮鸣音就可以考虑支气管哮喘；对一位腹痛、腹胀的患者，查体发现腹部膨隆，肠鸣音消失，就要高度怀疑肠梗阻的诊断。

大约50%以上的病例应当能够从病史得到初步诊断和诊断线索。有人估计，单纯通过体征得到诊断的病有30%，单纯通过化验检查（包括现代一些很完备的检查）得到诊断的不过20%。

当然，在采集完病史和体格检查以后，对一些不能明确诊断的疾病，可以针对性地选择必要的实验性和影像学的检查。

所以，临床诊病要靠病史、查体以及有目的性的实验检查。

当前，随着医学科技的发展，检验科和影像科都越做越大，设备越来越高大上。通过检验可检测的指标项目越来越广，数值越来越敏感。影像可以把身体做到360度无死角，也可以发现更微小的病灶。这些确实为疾病的诊断带来了不少帮助，但同时也给临床诊断疾病带来纠结。

许多临床医生慢慢把从病史和查体带来的一手材料，让给了检验指标/数字。一切诊断，机器说了算，医生缺少了临床思维能力。过于敏感的指标有时与疾病相差十万八千里，但完全依据指标，进而扩大诊断，就会过度治疗。指标/数字虽是客观的，但不加分析地全盘接受，结果就可能误诊误治。

所以，对于检验指标/数字在临床的运用，永远是临床的症状、体征是第一位的，虽然会有主观因素，但却起主导作用。这是因为，化验只是疾病部分的反映，它的着眼点是生物学层面，而真正主导疾病发生发展的是人本身，人这个主体有生物学的一面，也有心理精神的一面，它们交织在一起构成了疾病的千变万化。而看得见摸得着的量化指标既不特异，也不全面，也许与疾病相关，也许与疾病无关，更不能对人的心理和精神作出预判。

作为一名临床医生，如果没有对患者病史和体征全面资料的掌握，没有用病理学、生理学知识解读患者临床蛛丝马迹症状的基本功，没有通过长期积累锻炼出来的敏锐的临床眼光，没有从躯体到心理分析疾病发生发展的动态思维，再多的化验指标也不足以支持最终的诊断。

患者是因各种不适来见医生，一是希望医生对不适作出回应，二是解决不适，三是对各种围绕疾病的困惑得到医生的重视和帮助。

这样一看，如果医生一味地用数据来与患者发生联系，先不说能不能解决疾病的问题，患者一不懂数据，二感受不到医生的人情味，其结果就是觉得被忽视、被冷落，也许还有不被尊重。反之，有的放矢，合理地运用检验数据，医生把更多精力用到临床，贴近患者，察言观色，情感互动，获取临床的一手资料，不仅对疾病的诊断，而且对患者的就医感受，都会有很大的不同。

随着医学科技的发展，越来越多的数据会被应用到临床工作中，但患者在临床中获得好的就医感受的需求永远不会变。临床既然要解决疾病的问题，就不能对患者的感受无动于衷，更何况患者好的感受还会为医患带来更和谐的关系，进而为疾病的诊断带来更有价值的信息。所以，检验数据重要还是患者感受重要？在数与人面前，毫无疑问要选择人。

（作者为北京积水潭医院急诊科原主任、主任医师）