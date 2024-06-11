中餐传递的不仅是美味

在世界各地，中餐的影响力日益增强，受到人们喜爱。这一现象背后，不仅仅是美食本身的吸引力，还有文化传播、餐饮产业发展和全球化进程加快等多重因素的共同作用。

据不完全统计，目前海外中餐馆有近70万家。海外中餐馆成为外国消费者就餐的重要场所，也是“讲好中国故事”和“中华文化‘走出去’”的好通道。

中餐的饮食文化是中华文化里最容易被世界各国不同阶层、不同宗教信仰人群所接受的部分。饮食文化交流更加柔和，有助于促进不同文化的理解与融合。很多外国人对中国的认知始于中餐，遍布世界各地的中餐馆不仅仅是餐饮服务场所，也是外国人了解中国文化的窗口。中国饮食文化，作为世界三大古老饮食文化之一，随着中国的对外开放和遍及世界各地的华侨华人带到世界每一个角落，赢得了海外消费者的青睐。

中国的饮食文化拥有几千年的历史，许多菜肴背后都有着丰富的故事和文化内涵。这些传统食物不仅美味，还承载着深厚的文化意义，吸引海外消费者探索以及体验的兴趣。中国的节日食俗、餐桌礼仪和烹饪艺术、非物质文化遗产等，都吸引着海外消费者的好奇心。通过品尝中餐，人们能够感受到中国文化的魅力，这种文化的交融和传播促使中餐在海外更加受欢迎。

中国菜对味道的追求极其精细，五味调和是其基本原则。酸甜苦辣咸，每一种味道都能在中国菜中找到恰到好处的体现。中国菜还非常注重食材的选择和烹饪技巧，中餐的色、香、味都为海外消费者提供了难忘的体验。中餐拥有丰富多彩的选择，这种多样性使中餐能够轻松适应不同国家和地区的饮食习惯，从而在海外市场占据一席之地。

随着全球健康意识的提升，中餐许多菜肴注重食材搭配的科学，强调康养价值，这些健康理念与现代人的生活方式不谋而合，进一步助力中餐在海外的推广。

作为中国文化的重要组成部分，中餐随着中国经济的崛起和国际影响力的增强，逐渐成为全球化浪潮中的一股力量。特别是随着互联网的普及与提速，中国美食被广泛传播逐渐进入主流市场，进一步激发了海外消费者对中国饮食文化的兴趣。

全球市场上，90后及00后成为新一代消费主力军，他们对于探究“外来口味”的兴趣更浓，对新口味、新品牌、新体验的包容度更高，对于“绿色、健康、快捷”的需求更明确。这给了新一代中餐绝佳的发展机会。互联网送餐和点评服务的快速发展，使新一代中餐厅借助互联网扩大服务范围，借助互联网实现品牌广泛传播。

在刚刚结束的第105届芝加哥国际餐饮展上，中餐炒菜机器人引起关注，炒菜机器人所代表的智能中餐技术在中餐制作的数字化管理、高品质复制厨师技艺、远程控制中餐烹饪过程等方面实现的突破，将助力突破海外中餐技术人员短缺、创新难以实现、技艺传承断代等发展瓶颈，可以轻松复制烹饪大师作品，让海外人士在世界任何一个角落都可以吃到刚刚出锅、原汁原味的中国菜肴，中国的美食会更加轻松地“抓住你的胃”。

（作者为教育部中外人文交流中心饮食研究基地副理事长）