琴澳医疗融合迈出关键步伐

本报珠海6月10日电 （记者贺林平）近日，一名澳门居民携带澳门特区政府卫生局送外诊治介绍函以及澳门当地医疗机构出具的CT影像源文件，成功转诊至广州医科大学附属第一医院横琴医院国际医疗中心胸外科门诊，并获得了广医一院国家呼吸医学中心主任、广州呼吸健康研究院院长、著名胸外科专家何建行教授的诊治。

在这次转诊过程中，该患者的澳门CT放射影像检查结果获得了广医一院横琴医院的跨境互认；结束诊疗后，他还可凭相关就医资料返回澳门，享受当地医疗福利待遇。

这背后，是广医一院横琴医院在横琴粤澳深度合作区民生事务局指导下，成功实施了一系列便利澳门居民在琴澳两地享受医疗服务的新模式，包括澳门居民跨境转诊机制、医学影像结果互认等，打破了澳门居民跨境转诊的数字壁垒，为琴澳医疗融合发展迈出关键一步。

目前，澳门居民在澳门当地部分医疗机构进行的DR、CT、MR等放射影像类检查结果，只需在广医一院横琴医院就诊时带上相应格式的文件，即可通过广医一院横琴医院国际医疗中心影像云平台（由国家呼吸医学中心专家团队联合人工智能对肺结节进行全方位判断和建议的线上平台）上传检查影像资料，接诊医生可直接调阅患者放射影像资料，辅助诊疗。跨境医学影像结果互认将有效解决澳门居民过往跨境重复检查的问题，提高医疗资源利用率，减轻澳门居民就医负担，帮助患者实现早诊断、早治疗。