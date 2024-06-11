推动以旧换新，助力高质量发展

习近平总书记强调：“加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。”

今年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。新一轮大规模消费品以旧换新，将推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，在更好满足人民美好生活需要的同时，释放更加强大的发展动力，不断巩固和增强经济回升向好态势。

近日，记者深入一线，采访各地区各部门开展汽车、家电以旧换新和家装厨卫换新的好经验好做法，探析深入推动消费品以旧换新工作所需要的支持政策和保障机制。

——编 者

习近平总书记强调，“必须牢记高质量发展是新时代的硬道理”。

推动消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措。

今年3月，国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，“统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革”“推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，畅通资源循环利用链条，大幅提高国民经济循环质量和水平”。随后，商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》，明确了消费品以旧换新的具体任务。

各地区各部门顺应消费新形势新趋势，以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，以政策为激励，以畅通循环为驱动，努力实现“去旧更容易、换新更愿意”，着力扩大国内需求，推动消费持续扩大，更好满足人民美好生活需要。

以旧换新蕴藏巨大市场空间，是扩大消费的重要抓手

“不仅可以‘一站式’以旧换新，还能享受补贴，真是方便又实惠。”在重庆市渝北区一汽车商城，消费者何伟通过以旧换新订购了一款新车。该商城负责人介绍，近段时间，门店以旧换新订单量明显上涨，4月达到50多单。

以旧换新蕴藏巨大市场空间，是扩大消费的重要抓手。商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇介绍，进一步促进消费稳定增长，要注重通过鼓励和推动消费品以旧换新，让换新需求更快释放，形成更多新增长点。

京东数据显示，3月份，以旧换新用户数同比增长超过140%。美团数据显示，4月以来，“以旧换新”搜索量较去年同期增长超140%，电动车电池以旧换新搜索量同比增长超13倍，冰箱、空调等家电以旧换新搜索量增幅超120%。苏宁易购数据显示，4月以旧换新订单在整体销售量中占比约四成，“五一”假期全国苏宁易购店以旧换新订单量同比增长70%。

消费品以旧换新符合市场规律。

“我家冰箱、电视用了快10年了，听说有以旧换新的政策，就赶紧来看看。”在北京市一家电器门店，前来选购家电的消费者蔡佳说，市场上的新产品不仅功能更加丰富，外观也更加新颖。在了解相关政策后，她一口气下单了5台新家电。

中国汽车工业协会等进行的2024新能源汽车消费调研结果显示，超六成受访者认为出台汽车以旧换新政策“很有必要”，其中近三成一年内有置换旧车、购买新能源汽车的打算。

商务部市场运行和消费促进司负责人表示，汽车、家电、家装厨卫市场综合体量大，带动效应强，相当一部分产品使用年限较长，能耗排放较高，换新升级潜力巨大。

消费品以旧换新深受企业欢迎。

《推动消费品以旧换新行动方案》聚焦汽车、家电、家装厨卫等重点商品品类，加大政策引导支持力度。比如，在全国汽车流通信息管理系统中增设汽车以旧换新模块，联通相关部门汽车数据，开发以旧换新小程序，提供统一的汽车以旧换新补贴申领入口，有关方面给予资金保障。

山西、浙江、山东、湖南、广东等地已出台细化举措，汽车、家电、家居等企业纷纷响应，推出优惠礼包。京东汽车宣布联合品牌投入5亿元，助力汽车以旧换新。苏宁易购携手30多家家电企业开展以旧换新活动，消费者享受“以旧换新10%支付立减”优惠的同时，还可叠加当地政府补贴。

消费品以旧换新体验不断提升。

“旧手机回收卖了1000多元，感觉很惊喜。”上海市杨浦区消费者苏莉打开二手闲置交易应用程序，在旧机回收页面填写了旧手机的型号及性能配置，很快就有工作人员上门。工作人员对手机电池、功能、屏幕外观等进行检测后，双方商定了手机回收价格，旧手机的货款实时到达苏莉的账户。该应用程序数据显示，一季度回收的手机、电脑、平板等电子产品数量同比增长43.9%，“五一”假期期间回收业务量同比增长超过52%，其中上门回收增长超过61%。

随着“互联网+二手”等新模式发展，消费者以旧换新的链条更短、成本更低、体验更优。京东实现旧手机回收“线上+线下”全渠道融合，消费者可以在手机商品详情页选择以旧换新的方式购买，通过点击“旧机评估”流程获得可抵扣的预估金额。在京东购买3C产品时，还可实现至多6件跨品类以旧换新服务，闲置的废旧手机、电脑、家电等电子产品都可以非常方便地抵扣折现。美团依托线上线下联动能力，为消费者提供更加便利的以旧换新服务。数据显示，4月以来，美团上提供以旧换新服务的商家数同比增长超660%，增长显著。

带动产生更多有效需求，促进供给侧加快创新

“畅通以旧换新渠道、激发更大换新需求，可谓一举多得。”国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青说，我国消费市场总体上正在由“增量时代”进入“增量和存量并重时代”。实施消费品以旧换新，可以带动产生更多有效需求，促进供给侧加快创新，有利于推动消费市场从“有没有”向“好不好”加快转变，形成更高水平的供需动态平衡。

激发更大消费潜能——

4月底，由重庆市商务委指导的“懂车帝汽车文化数字消费节暨2024重庆6·18电商节”在重庆观音桥步行街启动，吸引了众多市民参加。活动现场，以旧换新成为消费者关注的重点。“不少消费者通过活动了解以旧换新的政策和流程，当场就达成了初步置换意向。”懂车帝相关负责人说，3月以来，懂车帝承接北京、重庆等地汽车消费补贴发放工作，带动超65亿元汽车消费。

“以旧换新政策出台以来，相关订单增长明显，尤其是带动了新型产品的销售。”北汽福田相关负责人说，以旧换新鼓励消费者购买更新、更具技术含量、品质更好的产品，推动消费升级。汽车以旧换新政策符合消费者和企业、行业的期待，将为汽车市场换“能”提供强劲动力。

京东和中国生态文明研究与促进会等联合发布的《3C数码以旧换新服务报告》认为，当前消费者在选购手机、电脑等3C产品时，越来越青睐以旧换新，由此带动了电子产品的换机周期缩短，提升品牌销量，激励更多品牌投入创新，推动产业正向循环。

美团研究院副院长张琳认为，线上线下融合的服务模式推动消费品以旧换新，既能帮助商家拓宽经营品类，也能为消费者带来更加便利的换新体验，有利于进一步激发消费活力，更好发挥以旧换新对扩大消费的拉动作用。

促进产品加快创新——

在位于湖北武汉武昌区群星城商场的东风岚图汽车展厅内，不少消费者正在选购新车。“旧车开了6年多，想换个空间更大更省油的新车，正好赶上活动优惠就下单了。”消费者郭凯说。4月底，武汉宣布消费品以旧换新方案细则，重点围绕新能源汽车等板块投放2000万元消费券。郭凯算了一下，企业置换补贴加上政府补贴，车价能优惠近4万元。

“以旧换新，旧产品换出新动能。”东风岚图汽车相关负责人说，以旧换新通过淘汰落后产品和产能，不仅有利于推动行业高质量发展，也为企业赢得更大的创新空间。同时，企业也可以基于更多用户的需求开展技术开发，更好适应不断升级的消费趋势，推出更多智能化、绿色化、个性化新产品。

优化资源利用方式——

对于不能继续使用的废旧手机，通过正规拆解、分类、提炼和再利用，能够产生较高附加值。“一台手机总质量的30%至40%为各类金属材料，包括金、银、钯等贵金属；40%至50%为塑料；剩余部分为其他材料，如玻璃、陶瓷等。”中国物资再生协会秘书长于可利介绍，科学地将废旧手机进行环境无害化处理和高效的资源化利用，具有显著的经济效益和社会效益。

以更加优质的产品和服务，为消费者提供多样化、个性化业务

消费品以旧换新工作关系各行各业、千家万户，需要各方面协同联动、综合发力，对不同消费品采取更有针对性的举措，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，畅通资源循环利用链条，提高国民经济循环质量和水平。

进一步完善回收循环利用链条——

作为以旧换新消费链条中的重要一环，旧商品如何估价、谁来回收、怎样处置，不仅直接关乎消费者以旧换新的消费体验，更影响以旧换新工作的开展成效。让旧商品回收循环利用更加高效畅通，是促进以旧换新消费激发更大活力的关键环节。

“‘互联网+回收’是完善回收链条的一个重要方向。”嗨回收总经理陈峰说，不少消费者遭遇过处置旧家具的难题。比如，旧衣柜不属于生活垃圾，消费者往往需自行处理。消费者想要买一个新衣柜，但不知该如何处理旧衣柜。嗨回收通过和电商平台合作，加快构建“换新+回收”物流体系和新模式，为消费者提供包括家电、家具等商品的“收旧、送新、拆装一站式”服务，让消费者以旧换新更便利。

构建更加透明的旧商品价值评估体系——

“合理透明的评估体系，对于更好激发以旧换新意愿至关重要。”懂车帝重庆汽车商城技术负责人高鸿海说。记者在重庆懂车帝汽车商城看到，检测师将一辆二手车开进智能化检测评估设备“D—BOX”后，在操作室手动点击相应检测键，设备就自动开启检测流程。十几分钟后，一份包含了车型、车况、保养保险等数据的检测和评估报告便自动生成。这份检测报告再结合近期同类车型成交数据，帮助消费者更好了解合理的车辆估价范围。

商务部消费促进司负责人表示，将通过建立二手车信息查询平台，让车况信息更加透明、车价更加公允，老百姓买二手车也会更放心，不仅价格合理，售后也更有保障。

提供更加丰富多样的新消费品选择——

超大尺寸液晶电视、除菌除味自动烘干的洗碗机、超大吸力油烟机、一级能效对开门冰箱……商务部主办的全国消费品以旧换新行动—山东站暨2024全国家电消费季启动仪式上，上千款产品吸引了众多消费者关注。

“紧跟消费升级趋势、不断创新优质供给，是激发消费者以旧换新意愿的最直接因素。”洪勇建议，一方面要鼓励企业加快绿色健康产品的研发，让消费者可以更加放心地选择；另一方面要鼓励企业为消费者提供多样化、个性化业务，以更加优质的产品和服务，更好满足以旧换新消费需求。

商务部相关负责人表示，将会同各地区各部门抓好政策落地，推动汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”，让以旧换新政策惠及更多消费者，促进高质量发展。

《 人民日报 》（ 2024年06月11日 01 版）