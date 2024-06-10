夯实筑牢高温安全“防护墙”

烈日炎炎，热浪袭人。6月8日，北京市气象台发布高温黄色预警，6月9日至12日，北京持续高温，每日12时至16时平原地区最高气温将达35℃～36℃。这是今年夏天京城迎来的首个高温黄色预警。（相关报道见04版）

近段时间，全球多国遭遇极端高温天气，我国的天气形势也备受关注。气象学家预测，今年很有可能超过去年，成为有记录以来最热的一年。据中央气象台预报，近期北方高温继续发展，华北、黄淮等地高温范围扩展、强度增强，6月10日起至13日，本次高温过程将进入鼎盛期，防范应对刻不容缓。

高温天气使许多行业领域安全风险加大，为安全生产带来了各种“热”隐患。高温黄色预警已响起，各部门、单位要迅速响应，深入贯彻安全第一、预防为主的方针，建立完善高温天气条件下应急处置预案，有针对性地排查整治安全隐患，做到关口前移，宁可十防九空，也不可万一失防。要坚持重点重抓，聚焦有限空间作业、危化品使用与运输、道路交通安全、消防重点单位等重点行业领域，加大监管检查力度，通过严格落实各方责任、各项防范应对措施，从源头上遏制各类生产安全事故发生。

高温天气下，一些体质比较弱的、在室外工作的人容易中暑，对身心健康和生命安全带来严重威胁。针对高温黄色预警，北京市卫健委提醒市民“减少室外高温暴露，避免体力过度消耗”，具有较强的针对性和指导性。有关方面要广泛宣传防暑降温常识和中暑急救知识，督促相关用人单位认真落实劳动法、职业病防治法、防暑降温措施管理办法等规定要求，及时开启“防暑”模式。对于环卫工人、建筑工人、空调安装工和维修工等户外劳动者，要采取合理安排工作时间、轮换作业等办法，严格落实好防暑降温措施，为劳动者创造舒适、凉爽的工作环境。

高温天气防范应对工作覆盖生产生活的各个领域，量大面广，需要每个人增强安全和健康意识，当好“第一责任人”。针对高温黄色预警，北京市应急局发布公众防护指引，包括“尽量避免高温时段外出”“保持室内环境清爽”“减少太阳直射和不必要的易产热的电器使用”等。不折不扣地落实防护指引的要求，应当成为公众的自觉追求和行动。

比如，夏季气温高，居民家庭用电量急剧增加，一些电器设备和线路年久失修、长时间超负荷运转，极易造成过热和故障短路并引发火灾。此外，电蚊香等“不起眼”的小家电使用频率较高，也同样存在安全风险。无论是在工作岗位还是居家，都应当时刻绷紧“安全弦”，小心火烛，从小处抓起，定期排查家庭用电、用气、防火等方面存在的安全隐患，防微杜渐，防患于未然。

今年的高温天气才刚开始，更大的挑战、更严峻的考验还在后头。凡事预则立，不预则废，相关部门和单位要保持“时时放心不下”的责任感，未雨绸缪防范安全风险，多措并举消除安全隐患，保障劳动者的合法权益，切实做到守土有责、守土尽责。

与此同时，我们每个人也要高度重视健康和安全问题，拿出认真的态度、较真的劲头、细致的举措防范应对高温天气。各个环节、各个主体都尽心尽力、协同发力，把应有的责任落实到位，将防范应对工作做到位，定能夯实筑牢高温安全“防护墙”，平安健康度过今年这个很可能出现的极端高温夏季。