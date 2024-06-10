一碗绿豆汤，如何成为消暑良品？

北京市气象台6月8日发布高温黄色预警信号，提示到6月12日北京城最高气温将达35℃至36℃，这也是北京迎来的今夏首个高温日。炎炎夏日，随着气温不断攀升，一碗清甜解暑的绿豆汤也端上了大家的餐桌。绿豆汤，这个简单而又传统的饮品，以其独特的清凉口感和丰富的营养价值，成为了夏日里不可或缺的一部分。绿豆，属于豆科，由于它的颜色青绿而得名，在我国已经有两千多年的栽培史。传统绿豆制品有绿豆糕、绿豆酒、绿豆饼、绿豆沙、绿豆芽、绿豆粉皮等。

绿豆的吃法很多，绿豆本身就可以做成汤、粥、豆沙、豆糕、豆芽，还可以和其他食物一起做粥，如小米绿豆粥、绿豆沙等。

关于绿豆和绿豆汤的保健功效

古书中有许多记载

关于绿豆的保健作用，有不少记载：

《本草纲目》：厚肠胃。作枕，明目，治头风头痛。除吐逆。治痘毒，利肿胀。

《开宝本草》：主丹毒烦热，风疹，热气奔豚，生研绞汁服。亦煮食，消肿下气，压热解毒。

《随息居饮食谱》：绿豆甘凉，煮食清胆养胃，解暑止渴，利小便，已泻痢。

绿豆的蛋白质含量很高

最好和米面制品一起吃

绿豆属于杂豆类，《中国居民膳食指南（2022）》中推荐主食中要包含杂豆类食物，这是因为杂豆类蛋白质含量约20%，低于大豆，但是氨基酸组成与大豆相似，接近于人体需要，尤其是富含谷类蛋白质缺乏的赖氨酸，与谷类搭配食用，可以起到很好的蛋白质互补的作用。

每100克的绿豆中含蛋白质21.6克，是大米的两倍还要多，其氨基酸组成中赖氨酸含量丰富。大米、小麦粉中的赖氨酸缺乏，因此，绿豆最好和米或面的制品一起吃，从而发挥它们的营养互补作用。

绿豆脂肪含量少

维生素和矿物质比稻米多

绿豆中脂肪的含量少，而且以不饱和脂肪酸为主。

绿豆中含有多种维生素和矿物质，都比稻米多。

干绿豆中不含维生素C，做成绿豆芽后含有丰富的抗坏血酸。

绿豆中还含有许多生物活性物质，包括单宁、生物碱、植物甾醇、皂甙和黄酮类化合物等。这些植物化合物具有抗菌抑菌、增强机体免疫力、降低血中胆固醇、抗肿瘤等作用。

绿豆汤没什么禁忌

但不要一次喝大量凉绿豆汤

尽管绿豆有这么多作用，但并不是吃一两次就能发挥作用的。其实，其他食物也一样，也需要适量吃，在营养上有其优缺点。要达到促进健康的目的，还需要遵循食物多样、均衡营养的原则。

从古至今，人们一直有熬绿豆汤防暑降温的习惯。夏天出汗多，机体会丢失一定量的矿物质和维生素，用绿豆煮汤不仅能补充水分，还能及时补充矿物质和维生素。

从现在营养学的角度来看，喝绿豆汤没有什么禁忌。绿豆汤煮好后，最好自然放凉了，喝温的，温的绿豆汤香甜可口。也可以把煮好的绿豆汤放冰箱做成冰镇绿豆汤。由于太凉的食物会刺激胃肠道，注意一次不要喝大量的凉绿豆汤。

文/马博士健康团 科学审核/马冠生（北京大学公共卫生学院教授）