打通以旧换新“堵点”

推动消费品以旧换新顺应了品质化消费的趋势，有助于进一步撬动消费需求，释放内需活力，巩固和增强经济回升向好态势，既利当前，更利长远。当前，消费品以旧换新渠道存在一些“堵点”有待解决，主要包含以下几个方面。

一是信息不对称。消费者对旧设备或产品的真实市场价值、回收条件以及后续处理流程缺乏清晰的了解，回收企业凭借对市场情况的深入认识和处理能力的信息优势，设定对自己有利的回收价格和条款。这种信息的不对称导致消费者在交易过程中处于不利位置。长期来看，不仅会降低消费者参与以旧换新活动的意愿，也将损害市场的公平竞争环境，阻碍资源有效利用。

二是大件消费品回收处理较难。对于大型家电、家具等体积较大、重量较重的消费品而言，其回收通常需要专门的物流配送服务，包括专业的搬运、运输，以及最终的处理或再利用等。然而，传统的物流系统往往未针对回收旧商品的特殊需求进行设计，导致回收效率低下、成本较高。

三是回收循环利用率较低。回收的旧商品需要通过专业的处理和再利用才能转化为有价值的资源或产品。然而，高效回收处理技术的缺乏、再利用市场的不成熟等问题普遍存在，导致大量回收消费品可能无法得到有效的再利用，甚至以更低的经济成本和更高的环境成本被处理掉。目前，我国废旧家电通过正规渠道回收、实现环保拆解和再回收的比例仅占20%左右。对于某些材料和组件，由于缺乏相应的分解与再加工技术，它们的再利用途径非常有限。

四是政策支持力度有待加强。缺乏足够的激励和保障措施可能使得企业和消费者对参与以旧换新活动持观望态度。对于企业而言，高昂的初期投资成本、不确定的回报以及复杂的行政审批手续可能成为其参与该活动的主要障碍。对于消费者而言，如果没有税收减免、补贴等直接经济激励，他们可能会选择直接购买新产品而非参与以旧换新。

五是消费者信任不足。消费者对以旧换新活动的信任不足主要源于对回收企业评估标准不透明、担心个人信息泄露、对再利用产品品质的担忧以及对整个流程的不了解等。同时，消费者也可能对以旧换新后获得的新产品或新服务的质量持怀疑态度。

为此，还需要从以下几个方面着手，打通以旧换新渠道“堵点”。

首先，搭建信息透明平台，为消费者提供详细的产品评估标准、回收流程、报价机制以及相关政策与补贴信息，使消费者在参与以旧换新活动之前能够充分了解相关信息，作出明智决策。同时，平台还可以提供在线评估、预约服务等功能，进一步提升消费者服务体验，带动更多居民和相关经营主体的广泛支持与参与。

其次，优化回收物流体系。要建立专门针对回收消费品的物流网络，采用信息化与自动化技术优化收集、运输与处理的每个环节。同时，通过与本地回收企业合作，实现物流短链化，减少运输距离，降低环境影响。

再次，提升回收处理与再利用技术水平。应用新材料、新工艺和新技术，有效分离和提炼回收物中的有用成分，转化为高价值的原材料或直接生产出新的产品。同时，回收处理与再利用技术还需要与产品设计阶段的“设计用于回收”原则相结合，从源头减少回收处理的复杂性，推动资源高水平再生利用。

最后，强化政策保障。强有力的政策支持与保障是以旧换新活动得以持续推进的基础，具体涉及财政补贴、税收优惠、金融支持、要素保障、创新支撑、市场监管等多个方面。同时，要加强监管，强化回收处理过程的环境保护意识和社会责任感。（作者单位：中国社会科学院经济研究所）