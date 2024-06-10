近日，多起打着“包治百病”旗号向老年人兜售“健康管理仪”“养生饮品”等虚假宣传产品的案例引发社会关注。这些标榜“高科技”“无副作用”“见效快”的产品，很容易误导老年群体掉入消费陷阱。

此类骗局屡禁不止，一方面由于老年消费者多受健康问题困扰，且获取信息渠道单一、对信息辨别能力不足，容易被蛊惑；另一方面则是监管执法有难度，不法分子多与老年人点对点沟通，以口头方式诱骗，不留痕迹和证据。

整治相关骗局，需要监管部门、社会组织等多方努力，共同维护市场秩序和消费者权益。

监管部门作为消费者权益的保护者，应加强对销售保健品商户的日常巡查和监督，加强与相关部门的协作配合，形成监管合力，及时发现和查处虚假宣传行为，对保健品骗局等违法行为加大处罚力度，让不法商家明白黑心钱不能赚、更不敢赚。同时，畅通举报渠道，建立奖励机制，发动群众揭露消费骗局，提供有效的维权途径，激发社会监督的积极性。

让更多老年人树立科学的保健理念，才能有效避免保健品骗局屡屡得逞。如利用社区、养老机构等场所，搭建健康咨询平台，邀请专家讲解健康知识和保健方法。制作方便老年人阅读的健康教育宣传册，提高老年人的自我辨别能力。此外，还应借助媒体广泛宣传科学保健理念，让老年人认识到没有任何一服“药方”能够包治百病。

老年群体更需要关心和陪伴。不法商家往往利用老年人的情感需求，通过假意关怀趁虚而入，借机推销产品。作为子女，要多关心老人的生活起居和心理需求，帮助他们远离温情编织的骗局。