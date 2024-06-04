山水园林激活消费新场景

月季、三角梅开得正艳，水声潺潺，亭台楼阁、星空树屋错落有致。走进成都世界园艺博览会温江分会场，姿态各异的川派盆景坐落在草木之间、流水之畔，勾勒出精美别致的山水画卷。

“这里打造了全长2.2公里的园林艺术轴。”温江分会场负责人石秀蓉介绍，温江分会场整体布局分为“一园一轴一馆”，除了园林艺术轴，还包括花卉艺术园、盆景艺术馆两个部分，重点展陈花卉新品种、盆景非遗文化等。

走在万花丛中，微风吹拂，一缕热辣香味突然飘过，令记者有些好奇。循着气味前行，很快看到一座“火锅公园”。只见圆桌摆在湖畔凉亭，几乎座无虚席；烟火味十足的火锅与雅致园艺搭在一起，别有风趣。

“餐厅去年3月开始打造，用餐场景是最大的特色，有的在湖边楼阁之上，有的在流水怪石旁，还有的在树上‘太空舱’里。”古今山林火锅公园总经理周航告诉记者，自4月18日试营业以来，餐厅每日用餐人数一直维持在2000人左右，“未来这里将被打造成为一个集乡村旅游、音乐汇演、火锅美食等于一体的旅游消费新场景。”

如今，山水园林为消费增色赋能。“我们以‘园子变景点、园区变景区’的理念打造园林生态品质消费区，将美食文化与园林景观进行深度融合。”跟着石秀蓉，记者还看到树下咖啡等多家小店，店里店外活用中国盆景，山、水、园、林相映成趣，令人耳目一新。

世园会的召开，也为成都花卉产业送来一阵春风。多个会场顺势打造农商文旅多元融合的消费新场景。在郫都分会场春天花乐园，国际花卉品牌馆、花卉园艺场景馆、当代花器艺术馆，处处鲜花绽放，延伸出各色主题展馆，拍照打卡的游客络绎不绝。

赏花不忘买花。载满鲜花的货车来往穿梭，郫都分会场春天花市入驻商户600余户，带来花卉、绿植等超3万个品类的“高颜值”产品。

紧邻春天花乐园的郫都蝴蝶村，近来人气火热。走入商业街，不少身着礼服的年轻情侣挽手前行，忙着选定一处花团簇拥的好位置拍照留念。蝴蝶村打造了集特色商业街区、婚恋综合服务于一体的产业带，婚姻登记、婚庆策划、婚纱摄影等服务一应俱全。一个月来，世园会郫都分会场入园人数累计约63万人次，累计营业额近1.5亿元。

穿一身汉服，买一把夏布川扇，听听坊市间回荡的叫卖声，在成都世园会市集里，游客仿佛“穿越时空”。按月令举办专业性市集的传统已在成都传承千年，活用世园会景观优势，成都创新打造“国潮十二月市”。5月扇市、6月香市、7月宝市……四川特产琳琅满目，文创产品出新出彩，游客兴致盎然，纷纷驻足挑选。

所到之处一步一景，消费场景与园林景观相得益彰，成都世园会催动流量转化成为消费增量。

《 人民日报 》（ 2024年06月04日 07 版）