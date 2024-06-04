猩红热进入高发期，这些知识要了解

近日，中国疾病预防控制中心发布提醒：猩红热进入高发期。猩红热是我国法定乙类传染病，目前尚无疫苗可预防。当孩子出现发烧、咽痛、皮疹等症状时，须尽快就医。

什么是猩红热？

猩红热是由A族β型溶血性链球菌感染引起的一种急性呼吸道传染病，以高热、咽痛、皮疹、疹退后脱屑为主要表现，多以普通型和轻型病例为主，死亡病例极少见。猩红热一年四季均可发病，我国以5—6月、11—12月多见。

猩红热是怎么传染的？

猩红热潜伏期一般为1—7天，平均2—5天。患儿和带菌者是主要传染源，主要通过呼吸道飞沫传播和接触被病原菌污染的玩具、用具、手、食物等传播，还可通过受损的皮肤感染。若起病时及时给药，在开始治疗24小时后即不再具有传染性。

哪些人容易被感染？

人群对猩红热普遍易感，3至9岁儿童高发，成年人一般不易发病，老年人、基础性疾病患者、合并病毒感染者、孕产妇以及免疫力低下者患病风险高。由于易感人群较为集中，猩红热疫情多发生在托幼机构和小学。

猩红热有哪些临床表现？

高热：一般可达38摄氏度以上，体温上升期患儿可能会出现畏寒、精神差等表现。

咽峡炎：表现为咽扁桃体发炎、化脓。

草莓舌：舌充血、舌乳头红肿，形似草莓，称为“草莓舌”。

皮疹及疹退后皮肤脱屑：皮疹是猩红热最重要的症状之一，一般在发热后的24小时内出现，从耳后、颈部、上胸部蔓延至全身，6—9天消退。

猩红热可怕吗？

猩红热并不可怕，患儿大多为普通型，病情较轻，预后良好，少数患儿有加重的可能。抗菌药物早期使用、剂量足量、疗程足够，一般不会合并肾小球肾炎、风湿热等严重并发症。

如何诊断猩红热？

病原检测主要通过采集咽拭子进行细菌培养，或采用核酸检测和快速抗原检测。

如何治疗猩红热？

使用青霉素类、头孢类抗生素可以轻易将A族链球菌杀死。一旦确诊为猩红热，要遵医嘱规范用药，一般预后良好。及时规范的治疗可以缩短疾病持续时间和严重程度，也可减少心肌炎、肺炎、脑膜炎、急性肾小球肾炎、风湿热等严重并发症的发生。

如何预防猩红热？

目前，尚无有效的猩红热疫苗，预防该病应以加强个人卫生和环境卫生为主。

及时就医：在高发季节，尤其是周围出现猩红热患者时，家长要密切关注儿童的身体状况，一旦发觉儿童出现发热或皮疹，应及时送往医院进行诊断和治疗。

通风和消毒：患儿居室要经常开窗通风换气。患儿使用的食具应煮沸消毒；用过的手绢等要用开水煮烫。患儿痊愈后，要进行一次彻底消毒，玩具、家具要用肥皂水等擦洗一遍，不能擦洗的可在户外暴晒l—2小时。

加强学校卫生：在猩红热流行期间，托幼机构及小学要认真开展晨、午检工作，发现可疑者应请其停课、就医和隔离治疗。患儿接触过的食具要煮沸消毒，用具、桌椅等用来苏水擦拭消毒。保证室内做到充足的通风换气，每日做好教室、文具、玩具和餐具的清洁，如果发现病例，应及时对病例接触的物品进行消毒。

做好个人卫生：咳嗽或打喷嚏时，用上臂或纸巾、毛巾等遮住口鼻，咳嗽或打喷嚏后洗手；猩红热流行期间，注意戴口罩，避免前往人员密集、通风不良的公共场所；均衡饮食，加强体育锻炼，增强体质、提高免疫力。

（作者为北京儿童医院顺义妇儿医院儿科副主任医师）