“乳”此重要 自检“三步曲”学起来

近年来，乳腺疾病成为危害女性健康的一大杀手，乳腺癌的发病率逐年上升，并且是导致45周岁及以下女性死亡的第一癌症。快来跟医生学一学，乳腺的自我检查方法吧！

这些都是乳腺癌的典型症状

乳房肿块，多数为无痛性肿块，仅有少数伴有不同程度的隐痛或刺痛；乳头溢液，如果出现单侧单孔的血性溢液，需进一步检查；皮肤的改变，最常见的就是皮肤出现酒窝征呈橘皮样改变；乳头乳晕异常，以乳头回缩或抬高较为常见；腋窝淋巴结肿大。

以下属于乳腺癌的高危人群，要格外注意：有乳腺癌或卵巢癌家族史；长期服用外源性雌激素；月经过早，小于12周岁，或绝经较晚，大于55周岁；肥胖、未育、晚育及未哺乳女性。

40岁后记得做乳腺癌筛查

有些女性在体检中发现乳腺结节，很紧张。其实，并非所有的乳腺结节都是乳腺癌，我们不能谈癌色变，更不可讳疾忌医。做到以下三点，乳腺癌也是可以预防和尽早发现的。

定期检查乳腺 一般人群乳腺癌筛查年龄为40岁，高风险人群可提前到40岁以前。

提倡适龄生育母乳喂养 有研究显示，母乳喂养超过6个月，就可以把乳腺癌的发病率降低5个百分点。

改变不健康的生活方式 如戒烟戒酒，加强身体锻炼，注意均衡饮食。

乳腺自我检查 分三步走

检查最佳时间段：月经后的7-10天，洗澡时或睡觉前。

第一步 看一看 站在镜子前脱去文胸，双手叉腰，观察乳房是否对称、大小是否一致、是否有小酒窝、乳头是否凹陷、是否有橘皮样改变。

第二步 摸一摸 首先，将乳房分为四等分，用我们的食指、中指、无名指的指腹，从外上象限，外下象限、内下象限、内上象限以转圈的方式检查乳房，再用触摸的方式检查乳头和乳晕。如果一旦感觉不顺畅，就可能提示出现乳房肿块，切忌用手抓捏。然后，躺下来举起手，平移去摸腋窝是否存在包块。

第三步 挤一挤 用食指和拇指轻轻的挤一挤乳头，看看有无溢液或者出血情况，一旦发现有以上情况，要及时到专业的乳腺外科就诊，早发现、早诊断、早治疗。

文/郭晓丽 郭颖颖 （北京积水潭医院）