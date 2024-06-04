靠喝“体考神器”提成绩？有损健康

考试季来临，有些家长把市面上琳琅满目的功能型饮料奉为“体考神器”，认为临考前喝上一瓶，就能帮助孩子提升考试测试成绩。不过，还是奉劝家长们别盲目跟风，这些含有大量牛磺酸和咖啡因的饮料并不适合青少年服用。最新一期“科学”流言榜揭晓，集中粉碎近期热门的健康流言。

每月“科学”流言榜由北京市科学技术协会、北京市委网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。

流言 维生素片可以代替吃水果

真相 多吃水果可以补充维生素，但有的人不爱吃水果，觉得维生素片和果汁也可以代替。其实， 每一种果蔬都含有上百种成分，各种成分之间会互相配合与保护，成分较为单一的维生素补充剂、果汁很难达到天然食物的保健效果。此外，对于健康人群来说，通过保健品盲目补充营养成分，可能引起或加剧其他营养素的代谢紊乱，增加身体负担。

再说果汁，在加工过程中会损失一定的膳食纤维、维生素等营养成分。不仅如此，我们吃水果时需要花时间咀嚼，而对含糖量偏高的果汁往往一饮而尽，常喝会使牙齿缺乏锻炼，并提高龋齿和肥胖的风险。

果蔬营养丰富，含有的膳食纤维具有促进肠道健康、预防便秘以及延缓血糖吸收的作用；其中的钙、磷、铁、钾、钠等无机盐不仅能够维持细胞形态和功能、促进生物体的生命活动，还能维持细胞渗透压和酸碱平衡；所含的有机酸能够刺激人体消化腺，增进食欲，有助于消化；各种酶类、杀菌物质和具有特殊功能的生理活性成分，以及萜类化合物、多酚、植物固醇等植物化学物，对维护人体健康发挥着重要作用。《中国居民膳食指南（2022）》中指出，每人每日应摄入不少于300克蔬菜和200—350克新鲜水果。因此，建议平日膳食做到食物多样、营养均衡。

流言 吃蜂蜜会得糖尿病

真相 这种说法并不严谨。蜂蜜的主要成分是葡萄糖和果糖。葡萄糖是人体必需的物质，正常人每天适量摄入蜂蜜，是不会引起糖尿病的。如果自身已经是糖尿病前期或者是肥胖人群，则要减少蜂蜜的摄入。建议成年人每天摄入蜂蜜不要超过50至60克，以20至30克为宜。如果本身就有糖尿病遗传基因、血糖偏高、胰岛功能异常等情况，每日再过量食用蜂蜜，则有可能诱发糖尿病。

流言 “吊颈健身”可以治颈椎病

真相 近年来，老年人“吊颈健身”走红网络。有些老人认为只要将头吊在树上，身体跟随绳索摇晃摆动，经常练习就可以治疗颈椎病。虽说“吊颈健身”参考的是临床上的牵引原理，但自己盲目操作并不可取。

一些中老年人本身就有些颈椎疾患，而且人体是有一定生理曲度的，盲目“吊颈”不仅不能健身，而且存在极大的安全隐患，可能损伤神经和脊髓，严重的会导致高位截瘫，甚至致命。

不光是“吊颈健身”，还有很多五花八门的奇葩“健身”方式，比如头朝地、撞树、在单双杠上“飞旋”等，其中有些“健身”违反人类生理结构，并不适合所有人。因此，建议运动前一定要对自己身体进行合理评估，运动能力因人而异，千万不能盲目模仿，给身体造成不必要的损伤。

流言 喝“体考神器”能提升成绩

真相 网络上所谓的“体考神器”，就是各种瓶装的功能型饮料。这些饮料的成分表中，除去水和碳水化合物，成分最高的是牛磺酸和咖啡因。如一瓶60毫升的“小绿瓶”含有540毫克牛磺酸，一瓶60毫升的“小黑瓶”含有180毫克咖啡因。

对照《食品安全国家标准 运动营养食品通则》，各类产品中牛磺酸的每日最大摄入量为600毫克，咖啡因的每日摄入量应在20毫克到100毫克之间。显然，这类产品可能会导致使用者对某些成分摄入超标，影响健康。

功能性饮品一般都是面向成人，处于生长发育阶段的青少年服用不当，可能导致身体系统紊乱。牛磺酸、咖啡因都是神经兴奋剂，青少年对此耐受度低，摄入后的反应会更加敏感，如摄入不当，不仅睡眠容易受到影响，严重的还会导致中毒。此外，功能性饮料含糖量高，也在一定程度上增加了学生肥胖、龋齿的风险。正常状态下，人体是处于平衡状态的，刻意补充某一种成分会打破平衡，给身体带来伤害。

流言 保健品能治病还没副作用

真相 有些人认为“是药三分毒”，而保健品既能治病又没有无副作用，比吃药更安全有效。然而，事实并非如此。从定义来说，保健品只是一种具有保健功能的食品，不以治疗疾病为目的。所以说，保健品首先是一种“食品”。而药品则是用于控制、预防、治疗疾病，具有明确的适应症、适用人群、用法用量的产品。

两者的区别不言而喻，保健品作为食品，跟米饭面条馒头一样，并不具有治疗、预防、调理疾病的功效，而药品才是针对疾病的“正解”。

盲目轻信保健品，可能会损失钱财、贻误病情，某些不合格的保健品甚至可能造成功效成分过量摄入，威胁健康。对于保健品来说，我们不是不能用，但不该指望它治病，也不能只依靠服用保健品以至于忽略了健康的生活习惯。

流言 胆固醇高不能吃鸡蛋

真相 不少人认为鸡蛋，特别是蛋黄中的胆固醇含量高，高血脂的人最好别吃。甚至一些健康人也要把蛋黄抠出来以免胆固醇升高。其实，这种说法很不严谨。鸡蛋含有优质蛋白、微量元素、卵磷脂等，能促进大脑发育，提高免疫力，是很好的食物。只要选择合适种类的鸡蛋，辅以得当的烹饪方法，搭配好食材，哪怕高血脂患者也可以适当吃鸡蛋。

首先，比起肉类，蛋黄中的胆固醇含量并没有高到离谱，况且还有使用特殊饲料喂养、胆固醇含量大幅降低的鸡蛋。其次，每周鸡蛋摄入量不要太多就不必担心，比如吃4至5个鸡蛋就是不错的选择。而日常烹调鸡蛋时可以与蔬菜、豆类、菌类配合，再搭配五谷杂粮主食，更有利于营养平衡、预防疾病。

流言 褪黑素治失眠更安全

真相 与安眠药相比，褪黑素治疗失眠更安全有效？这是一个误区，失眠的种类有很多，褪黑素仅针对褪黑素缺乏或倒时差导致的失眠有效，对其他原因导致的失眠作用不大，吃褪黑素是无法起到治疗作用的。

在现代快节奏的生活中，睡眠不足与睡眠质量不佳已逐渐成为困扰大众的普遍问题。在众多助眠方法中，褪黑素因其作为人体自然产生的物质，被赋予了“健康催眠”的美誉，其相关产品更是受到广大消费者的热烈追捧。

褪黑素是人体内一种调节睡眠的激素。大脑中褪黑激素的合成和释放与一天中的时间有关，天黑时增加，天亮时减少，褪黑素的分泌也会随着年龄的增长而减少。然而，褪黑素并非万能神药，只对下面两种情况的失眠有效：

倒时差：有证据表明褪黑素可减轻时差反应，尤其当旅行者向东跨越 2至5个时区。口服褪黑激素可以改善某些时差症状，例如警觉性，并减少白天的困倦和疲劳。

褪黑素分泌不足：研究表明，褪黑素可以缩短入睡所需的时间。一般来说，35 岁后褪黑素的分泌开始走下坡路，额外补充褪黑素对缺乏褪黑素的老年人可能更有效。所以，并不是所有人都适合使用褪黑素。

此外，褪黑素作为一种“激素”，不当使用也是有“副作用”的，如头痛、困倦嗜睡、短暂的抑郁情绪等。因此，在购买褪黑素产品时，一定要选择正规厂家生产的合格产品，并按照医生的建议进行服用。

流言 高血压患者运动易猝死

真相 有些高血压患者担心运动引起血压飙升，因此选择静态养生防止运动猝死。其实，没有这么夸张。高血压不是运动的禁忌症，合理运动可降低血压，蛮干有可能增加猝死风险。

研究表明，合理规律的运动能够缓解交感神经紧张，增加扩血管物质，改善内皮舒张功能，促进糖脂代谢，预防并控制高血压。

不过，需要注意的是，要在血压控制稳定的前提下进行规律的运动。如果是未得到控制的重度高血压病、高血压危象或急进型高血压病，不稳定心绞痛、心力衰竭、严重心律失常、视网膜病变等症状的患者，建议不要盲目运动；如果要运动，最好等病情控制稳定后，到心血管内科门诊进行咨询，遵医嘱再开展运动。

文/本报记者 李洁