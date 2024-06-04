过度使用社交媒体导致噩梦

对于那些喜欢与家人和朋友分享照片、视频和日常生活片段的人来说，社交媒体的出现无疑是梦想成真。然而，匈牙利罗兰大学和澳大利亚弗林德斯大学等机构的心理学家发现，花太多的时间浏览社交媒体网络会导致令人不安的噩梦。

这项研究引入了“与社交媒体相关的噩梦”这一概念，这种新型的噩梦源自于人们在网上所体验到的压力和焦虑。这些噩梦通常围绕着无助、失去控制和在社交媒体互动中受害等主题。“与社交媒体相关的噩梦”也有可能成为紧张性刺激，扰乱用户的睡眠周期，并导致他们在夜间醒来。

为更好地理解这一现象，研究人员开发了“与社交媒体相关的噩梦量表（SMNS）”，这是一个包含14个项目的调查问卷，旨在测量这些令人痛苦的噩梦的频率和内容。量表中的项目包括“无法登录社交媒体”“与其他社交媒体用户的关系中断”和“在社交媒体上被性骚扰”等。

研究人员调查了595名经常使用社交媒体的伊朗成年人，其中大多数人是照片墙的用户。虽然与社交媒体相关的噩梦的总体频率相对较低，但研究结果显示，社交媒体的使用强度与令人不安的噩梦的发生之间存在着显著联系。那些在日常生活中与社交媒体整合程度较高的参与者（意味着他们在这些平台上花的时间更多，感觉与这些平台的情感联系更强）更有可能经历与社交媒体相关的噩梦。最常见的噩梦内容是无法登录社交媒体，并经历网络关系的中断。然而，噩梦的影响并不局限于夜间。做了更多与社交媒体相关噩梦的人也报告了更高水平的焦虑，他们的心情难以平静下来，睡眠质量较差，噩梦也给他们造成了更大的痛苦。

发表在《BMC心理学》上的这项研究成果表明，与社交媒体相关的噩梦是网络习惯对心理健康和幸福感产生负面影响的一个潜在途径。