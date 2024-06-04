“两癌”免费筛查覆盖北京市常住人口

本报讯（记者 蒋若静）近日，《北京市卫生健康委员会 北京市财政局关于优化适龄妇女两癌免费筛查工作的通知》（以下简称《通知》）印发，将全市适龄妇女“两癌”免费筛查覆盖人群由原户籍人口调整为常住人口，并可在北京市范围内户籍地或常住地符合条件的医疗机构参加“两癌”筛查。女职工“两癌”筛查工作按照北京市总工会、北京市卫生健康委员会有关通知执行，不重复享受本政策。

宫颈癌、乳腺癌（简称“两癌”）是影响我国妇女健康的重大疾病，35-64周岁是“两癌”的高发期，而开展人群筛查是促进“两癌”早诊早治的有效措施。为落实国家和北京市关于“两癌”工作系列要求，提高“两癌”筛查覆盖面，满足广大群众健康需求，近期，市卫生健康委、市财政局组织制定《通知》。

其中，“两癌”免费筛查的服务对象为本市常住人口中35-64周岁妇女，每3年为一个筛查周期，同一筛查周期内不重复筛查。宫颈癌筛查包括妇科检查、人乳头瘤病毒（HPV）核酸检测、宫颈液基细胞学检查、阴道镜检查、组织病理学检查等流程；乳腺癌筛查包括乳腺体检和乳腺彩超检查、乳腺X线检查等流程。

在保障方面，区级卫生健康行政部门、区级财政部门、妇幼保健机构、筛查机构及诊断机构应当按照职责做好服务的组织和实施工作。值得关注的是，在本市既往工作基础上，今年的筛查工作扩大了筛查范围，将全市适龄妇女“两癌”免费筛查覆盖人群由原户籍人口调整为常住人口，并可在北京市范围内户籍地或常住地符合条件的医疗机构参加“两癌”筛查。相应经费由医疗机构所在地区级财政部门予以保障。

同时，本次将原宫颈癌筛查中初筛采用宫颈液基细胞学检查和人乳头瘤病毒核酸检测联合筛查，优化为仅采用人乳头瘤病毒核酸检测，在保证筛查准确前提下，优化了筛查流程，提高筛查效率。在经费保障方面，《通知》明确，筛查工作经费按现行保障渠道，由各区统筹中央、市级对各区基本公共卫生服务转移支付经费及区级基本公共卫生服务经费，做好保障。

参与“两癌”筛查的女性可使用京通小程序，实名认证登录之后，进入“医疗卫生—妇幼健康—适龄妇女两癌筛查预约”进行预约，完善个人预约信息之后，选择本人户籍或常住地的筛查机构，选择具体的预约时间段，确认无误之后即可提交预约申请。“两癌”筛查结果可通过京通小程序查询。