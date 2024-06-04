新中式健身热潮涌动彰显文化自信的力量

一堂开在北京白云观的公益“健身课”，成为京城年轻人的新宠。据《北京青年报》报道，每个周末，都有一群年轻人来这里学习八段锦或太极拳，每期课程的名额，仅用1分钟便会被抢光。

八段锦、太极拳等传统健身功法，是民族文化的瑰宝，因其悠久的历史和较缓的运动方式，被很多人视为“银发族”的专属运动。如今，越来越多年轻人健身追捧“传统”，新中式健身风潮正在各地悄然流行。

越来越多年轻人爱上传统健身，自有其道理。近年来，年轻人的亚健康问题愈发普遍，他们越来越注重追求健康生活，愿意花更多时间投入健身活动，主动健身、科学养生日益成为年轻人的自觉选择。近日，央视财经发布的《中国美好生活大调查》数据显示，在18至35岁的年轻人消费榜单排名中，健康消费已经跻身年轻人消费意愿的第三名，年轻群体的健身需求正不断增长。

实践表明，长期练习八段锦、太极拳等传统健身功法，可以增强身心健康，提高道德修养。在社交媒体上，许多网友表示，练习八段锦等传统健身功法，花钱少甚至不花钱，并且不受时间和环境的限制，是性价比很高的健身方式。

越来越多年轻人爱上传统健身，也与有关部门不遗余力地推广有很大关系。早在2001年，国家体育总局就组织力量对八段锦进行精心优化，2003年推出了目前大家熟悉的版本，并积极稳妥地组织开展推广工作。近些年来，各地体育、卫健等部门通过线上线下各种方式，大力普及科学健身知识，倡导健康生活方式，推广以八段锦为代表的传统健身项目，不断满足群众多元化的健身需求。

不过也毋庸讳言，传统健身性价比虽高，但往往见效较慢，可谓“心急吃不了热豆腐”。现实中，有不少人开始练习时兴趣盎然，等到“新鲜劲儿”过去了，便产生了懈怠心理,甚至导致半途而废、前功尽弃。古人说得好：“贵有恒，何须三更起五更眠；最无益，只怕一日曝十日寒。”热衷于传统健身的年轻人需做好长期练习的准备，只有坚持不懈、持之以恒，才能在日积月累中收获功到自然成。

一代人有一代人的健身方式，一代人有一代人的潮流时尚。年轻群体爱上传统健身，既是为了修身养性、调节身心，也表达了对传统文化的热爱。因势利导顺势而为，让传统健身长久“潮”起来、更加“活”起来，必将进一步展现青年一代对传统文化的认同，彰显坚定的文化自信。

新中式健身风潮方兴未艾，与此同时，一些地方也存在着专业师资短缺、教学方法单调、场地不足等问题，亟待采取有效措施加以解决。一方面，应强化顶层设计，加大政策扶持力度，拓展和丰富教练员人才培养的路径和举措，支持传统健身行业健康发展。另一方面，应针对青年人的特点，鼓励创新传统健身的载体和形式，进一步增强传统健身的感召力和吸引力。

全民健身是全体人民增强体魄、健康生活的基础和保障。国务院办公厅印发的《体育强国建设纲要》提出，到2035年，全民健身更亲民、更便利、更普及，经常参加体育锻炼人数比例达到45%以上。政府部门、健康行业和社会各界应共同努力，继承好、发展好、利用好八段锦、太极拳等民族文化瑰宝，吸引更多年轻人加入到传统健身行列之中，进一步彰显文化自信，让全民健身更加蔚然成风，合力推动健康中国建设不断向纵深发展。